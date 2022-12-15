В ВСУ признали: «Польша показала, что НАТО не готово воевать с Россией»

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Война на Украине развернула кризис в странах НАТО, которые теперь в спешном порядке увеличивают и переобучают свои вооруженные силы, что в кратчайшие сроки сделать крайне сложно.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полномасштабная российская агрессия на Украине, эта война, она открыла кризис в странах НАТО. Страны НАТО задумались о том, существует ли на самом деле понятие коллективной безопасности. Например, те ракеты, которые упали на территории Польши, показали, что НАТО не готово воевать с Путиным. С другой стороны, многие страны НАТО приняли для себя решение немедленно провести реформы в оборонно-безопасной сфере», – заявил Ковалев.

Он подчеркнул, что в такой стране, как Польша, мобилизовать сто пятьдесят тысяч человек, обучить, провести слаживание и поставить на должности за короткое время очень сложная задача

«Например, Польша приняла решение, что она увеличивает в два раза вооруженные силы, от 150 тысяч до 300. Скажу, что в Польше это сделать не так легко. Сначала хотели сделать это за 10 лет, потом сказали за пять лет, теперь понимают, что дело идет буквально на часы. Теперь говорят, что они хотят сделать за три года. Очень сложно одномоментно мобилизовать в мирной стране, которой теоретически ничего не угрожает, 150 тысяч людей, качественно их обучить, поставить их на должности, провести боевое слаживание. Германия реально занялась перевооружением и переобучением своих резервов. То есть европейские страны обеспокоены. И самое главное, что эта война, и когда Украина нуждалась в западном вооружении, страны Запада поняли, что у них самих недостаточно этого вооружения», – отметил пресс-офицер ВСУ.