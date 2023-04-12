Польша попросила у США денег, но получила лишь обещание новых солдат

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится с трёхдневным визитом в США. Он уже провёл переговоры с вице-президентом страны Камалой Харрис, политика также ждут встреча с представителями военного бизнеса США и дебаты в штаб-квартире Международного валютного фонда.

Хотя формально главной задачей визита Моравецкого является укрепление польско-американского военного сотрудничества, однако в Варшаве не скрывают своего желания получить от Вашингтона живые деньги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но пока полякам обещаны только новые американские военные на берегах Вислы.

Матеуш Моравецкий очень хотел понравиться американским хозяевам. Перед вылетом в США он заявил, что «польско-американские отношения давно не были настолько хорошими». Премьер объяснил, что безопасность Польши основывается на двух столпах: экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области обороны. Во время своего визита в США Моравецкий рассчитывал укрепить оба направления, а также расширить оружейные контракты Польши и Соединённых Штатов.

«Я не только посещу заводы по производству вооружений, но и поговорю о финансовых вопросах. Всем известно, что сам заказ – это не самое сложное, самое сложное – построить финансирование, чтобы иметь возможность выполнить заказ вовремя. Такие переговоры будут проходить на американском финансовом рынке, и я в них буду участвовать», – сказал Моравецкий.

Также он добавил, что Польша вместе с США создаст военные логистические комплексы на своей территории.

«Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будут храниться в Повидзе и других местах в Польше. Это повысит нашу безопасность», – уверял Моравецкий.

Завершил он анонс своего визита опять упоминанием о деньгах, сообщив, что американские компании инвестировали в Польшу около 25 миллиардов долларов, создав тысячи рабочих мест.

А когда самолёт польского премьера уже был в воздухе, один из его подчинённых, заместитель министра финансов Польши Артур Собонь, конкретизировал финансовые хотелки Варшавы.

«Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины. Это то, что нас действительно волнует», – признал Собонь.

По словам чиновника, в Польше хотят, чтобы страна была «как можно глубже в центре таких проектов».

Однако пока что Моравецкий в Вашингтоне не только не получил даже обещания денег, но и де-факто увеличил финансовое бремя Польши. Так, после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис польский премьер сообщил, что на ней обсуждалось увеличение американского военного присутствия на берегах Вислы.

«Вице-президент говорила не только о дополнительном присутствии нескольких тысяч солдат, но и о строительстве баз и складов с целью накопления техники, американского оружия», – сказал глава польского правительства, не уточнив, что большинство затрат по содержанию американского военного контингента в Польше ложится на плечи польского налогоплательщика.

Военная техника, по словам Моравецкого, это самое главное на сегодня.

«Это показывает российская агрессия, с которой мы сталкиваемся, с которой сталкиваются наши восточные соседи. И этого оборудования в Польше будет всё больше и больше», – отметил он.

Причём речь идёт фактически о превращении Польши в тыловую базу Украины.

«Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения на Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев», – сказал Моравецкий, комментируя вопрос о дальнейшей военной помощи США для Украины.

Стоит отметить, что именно эти модели американской бронетехники уже поставлены в Польшу.

После этого польский премьер опять перешёл к теме денег. По его мнению, Польша сделала то, что от неё зависело в вопросе военной помощи Украине. Моравецкий отметил, что Украина сейчас покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС.

«Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает в Польше БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, САУ Krab, ПЗРК Piorun и многие другие виды оружия», – подчеркнул премьер-министр Польши.

При этом, как известно, так называемый «Европейский фонд мира» удовлетворяет заявки Варшавы об оплате поставленного Киеву оружия не в полной мере и со значительными задержками.

Кроме того, Польша несёт значительные убытки, поддерживая Украину в других сферах – например, позволяя бесконтрольный импорт украинского зерна на свою территорию. Недовольные этим польские фермеры, которым грозит банкротство из-за снижения цен на их зерно, продолжают акции протеста. К примеру, они перекрыли границу с Украиной 12 апреля, когда Моравецкий готовился к очередным встречам в США.

Судя по всему, польские власти рассчитывают получить финансовую поддержку со стороны Вашингтона – в том числе и упомянутую роль финансового хаба для восстановления Украины, – используя, в первую очередь геополитическую аргументацию. И речь не только о безоговорочной поддержке Киева или любых антироссийских шагов США, но и о противостоянии любым попыткам ЕС выйти из-под американского контроля.

К примеру, Моравецкий в Вашингтоне очень резко отреагировал на слова президента Франции Макрона, который после визита в Китай заявил журналистам, что Европа должна строить «стратегическую автономию», не подражать во всем США и не дать себя втянуть в «кризисы, которые не являются нашими».

«Некоторые западные лидеры мечтают о сотрудничестве со всеми, включая Россию и некоторые могущественные государства на Дальнем Востоке. Мы предостерегаем от этого, мы хотим жить в мире со всеми, конечно. Но вместо построения стратегической автономии от Соединенных Штатов я предлагаю стратегическое партнерство с США», – подчеркнул глава польского правительства.

Матеуш Моравецкий отметил, что США сейчас обеспечивают безопасность Европе, особенно ее восточной части, потому Варшава хочет развивать стратегическое партнерство с Вашингтоном. По его словам, Польша через неполные два года будет председательствовать в ЕС, и именно трансатлантическое сотрудничество, союз ЕС и США Варшава хочет сделать «важнейшим пунктом своего председательства».

Однако в Польше сомневаются в готовности Вашингтона платить Варшаве за «слова любви». Как считает известный польский эксперт Марек Будзиш, в нынешней ситуации оптимальным решением для Вашингтона стало бы «бесплатное» использование Польши, «назначение» её на роль лидера «проатлантической» Центральной и Восточной Европы, блокирующей Францию и её возможных союзников из «Старой Европы».

А чтобы польстить польскому самолюбию, можно прислать ещё пару тысяч американских солдат – всё равно за их содержание заплатит сама Польша.