Корейские танки потянули на дно польскую экономику

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Чтобы оплатить поставки вооружений из Южной Кореи, польское правительство взяло кредит у банков этой страны на сумму в почти 19 миллиардов долларов, что составляет два годовых бюджета Министерства обороны Польши.

Это может привести как к проблемам с обслуживание госдолга, так и к кризису в польской оружейной промышленности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Польские оборонные заводы готовятся обслуживать вооружение, которое Польша заказала у США и Южной Кореи, пишет издание Rzeczpospolita (Rz). По мнению издания, это может привести к отказу отечественных производителей от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«На это не будет ни денег, ни времени. Это, в свою очередь, будет препятствовать технологическому развитию компаний. А через какое-то время, когда истечет срок годности заказанной за границей техники, нам снова придется завозить новое готовое оружие», – заявил в комментарии Rz аналитик журнала «Новая военная техника» Томаш Дмитрук.

По оценке эксперта, в Минобороны Польши уже поняли, что существуют ограничения на получение «оружейных кредитов» за рубежом. Газета напоминает, что в последние дни вспыхнул скандал вокруг польских закупок оружия в Корее. Речь идет о закупке 180 танков К2, 212 самоходных гаубиц К9, 48 легких боевых самолетов FА-50 и 218 реактивных установок К239 (аналог HIMARS) с боекомплектом.

Правительство Польши объявило о финансировании этой сделки за счет кредитов, облигаций и других форм долга. Для этого в государственном «Банке народного хозяйства» вне госбюджета был создан Фонд поддержки вооруженных сил.

Информацию о суммах кредитов, которые польское правительство намерено взять на закупку военной техники, не предоставил ни министр обороны Мариуш Блащак, ни Министерства обороны и финансов, ни правительство Польши.

«Об этом сообщило корейское телевидение SBS по случаю освещения заседания парламента Южной Кореи», – написало польское издание Gazeta Wyborcza.

В ходе заседания корейский министр оборонных закупок Эом Дон Хван сообщил в ответ на запрос депутатов, что польское правительство заключило кредитное соглашение из двух траншей. Первый составил 16,9 триллиона корейских вон, а теперь готовятся документы на кредит ещё в 12 триллионов. В общей сложности это сумма около 76 миллиардов злотых (18,7 миллиарда долларов), которая должна покрыть 70% от общей суммы обязательств польской стороны по закупкам указанного выше вооружения.

На вопрос польского государственного телеканала TVP о финансовой стороне закупок оружия в Южной Корее, Мариуш Блащак ответил, что это больше не дело его министерства.

«Министерство обороны договорилось о хороших ценах на эту технику, теперь дело за тем, чтобы «Банк народного хозяйства» наполнил финансовые планы содержанием», – сказал он.

В свою очередь, пресс-служба «Банка народного хозяйства» на запрос журналистов по поводу Фонда поддержки Вооруженных сил сослалась на два общедоступных сайта о нем. «Подробная информация о финансировании этого Фонда составляет банковскую тайну» – сказано в ответе госбанка.

Известный польский экономист профессор Витольд Орловский в комментарии Rz выразил опасения по поводу того, сможет ли польское государство выполнить многомиллиардные обязательства перед поставщиками оружия.

«До сих пор правительство не сообщало о масштабах возникших долгов и не консультировалось по поводу расходов с соответствующими государственными учреждениями. Я думаю, что у нас уже есть серьёзная проблема не столько с получением кредитов, сколько с чудовищными затратами на обслуживание госдолга», – оценил он.

«Ситуация непрозрачна, когда речь идет о внешнем долге, который берет на себя министр Блащак при покупке оружия, – заявил в комментарии изданию Money.pl доктор Славомир Дудек, президент Института общественных финансов. – Я не комментирую, как и когда покупать вооружение, но с точки зрения бюджета это настоящий «чёрный ящик». Мы не знаем точно, каковы условия этого долга, на какой срок он взят и как будут выглядеть выплаты и проценты. Этот долг не просматривается в долгосрочном финансовом плане государства».

По оценке экономиста, министр Блащак получил кредитную карту без лимита, без контроля министра финансов, без контроля Сейма, он путешествует по миру и гоняет поляков в долги.

«Основа демократического государства – прозрачность финансирования армии, спецподразделений, полиции и спецслужб. Потому происходящее – это огромный риск для стабильности государственных финансов. Во-первых, мы не знаем, какова сумма долга и на каких условиях. Во-вторых, это долг в иностранной валюте, как и при Эдварде Гереке [лидере коммунистической Польши в 1970-1980 года]. Времена неопределенные, курс может колебаться, а дальше что? Был долг Герека, будет долг Блащака и Моравецкого» – считает Славомир Дудек.

Тут стоит отметить, что Польская народная республика за десятилетие правления Герека одолжила всего 19,6 миллиардов долларов – ненамного больше, чем Блащак за один раз. Однако ныне считается, что именно этот долг (который, кстати, не использовался на оборонные цели) привёл к краху коммунистического режима – как в самой Польше, так и во всей Восточной Европе. А история в этом регионе, как известно, очень часто повторяется…