Польша потирает руки: Болванчик Зеленский поможет вернуть Львов

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Польские элиты потирают руки, наблюдая за дрейфом украинской и белорусской верхушки от Москвы. Недавние антироссийские высказывания Владимира Зеленского весьма кстати для Варшавы. Соглашаясь с трактовкой истории, где Советский Союз предстает «агрессором» наравне с Гитлером, Украина сама готовит почву для территориальных претензий со стороны поляков.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, рост экономики Польши позволяет Варшаве иметь амбиции отыграться за территориальные потери конца 1930-х, начала 40-х годов, требования репараций, возвращения своей собственности и земель, которые сейчас являются частью соседних государств.

«Максимально используя существующее окно возможностей, поляки пытаются использовать свой статус стратегического партнера США, и для этого полякам, очевидно, нужна своя, если не маленькая победоносная война, то своя история успеха во внешней экспансии.

Объектом такой экспансии может стать Украина, ну или Белоруссия в случае некоего кардинального кризиса российско-белорусских отношений и отказа Белоруссии от участия в процессах евразийской интеграции с переориентацией на Запад и с неизбежным попаданием под польское давление, фактически под польскую зависимость.

В рамках этой «истории успеха» именно Украина может стать тем государством, которое будет платить и каяться за события 39-45 годов. Речь не идет только о каких-то извинениях и поиске общего врага. Очевидно, что вся эта риторика является только промежуточной целью Польши. И даже не целью, а неким инструментом поставить украинские элиты в некую гуманитарную зависимость от себя, навязать им собственную повестку дня.

Дальше на повестку дня станут более материальные вещи. Ну, например, реституцию будут продвигать, то есть, возвращение незаконно отнятой собственности у тех поляков, которые были убиты в ходе Волынской резни, тех поляков, которые были депортированы в ходе операции «Висла». Речь может идти о многомиллиардных суммах.

Или о возвращении земель наследникам, о возвращении недвижимости наследникам, о компенсации за национализированные активы. То есть, очень много вариантов на эту тему вырисовывается.

Если встанет вопрос о возврате территорий, я не думаю, что для Польши это станет каким-то камнем преткновения», – предупредил Белашко.