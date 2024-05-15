Польша прервала переговоры с Украиной: «Мы не будем разговаривать с коррупционерами»

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Запланированные переговоры польского и украинского аграрных ведомств были отменены по инициативе Варшавы.

Об этом сообщает farmer.pl., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не будем вести переговоры с людьми, обвиняемыми в коррупции», – прокомментировал ситуацию замминистра сельского хозяйства Польши Михаил Колесничак.

Дело в том, что кадровая ситуация в украинском министерстве, как и во всем правительстве, по словам польских СМИ, выглядит, мягко говоря, не лучшим образом. Министру аграрной политики Николаю Сольскому (на фото) пришлось уйти в отставку после того, как Антикоррупционное бюро обвинило его в участии в преступной группе, которая незаконно захватила сельскохозяйственные земли у госпредприятий и передала их частным компаниям.

По данным Национального антикоррупционного бюро, в период с 2017 по 2021 год участники группы незаконно приобрели 1250 земельных участков общей площадью 2493 га, стоимость которых составила более 291 млн гривен. Эти же люди пытались завладеть еще 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн.

Хотя Сольский в то время был не министром, а частным юристом, в деятельности группы, как сообщается, участвовали и другие правительственные чиновники. По делу был задержан и заместитель Сольского в Минагрополитики Маркиян Дмитрасевич. Прокуратура полагает, что он участвовал в незаконной деятельности группировки.

Николая Сольского освободили из-под стражи после внесения залога в размере 75,7 млн ​​гривен (1,9 млн долларов). Однако ему пришлось сдать паспорт и носить электронный браслет, который используется для обнаружения подозреваемого. У его заместителя не было денег на залог, установленный судом, и он остается под стражей. Сольскому грозит наказание в виде 12 лет тюремного заключения.

Новый министр вместо Сольского не назначен, кроме того, как сообщается, правительство рассматривает возможность, как предполагают украинские СМИ, слияния Министерства сельского хозяйства с Министерством экономики.

Скандал на самом высоком уровне и в стратегическом для Украины министерстве подрывает международное доверие к властям в Киеве. В этой ситуации у польского министерства фактически нет надежных партнеров по переговорам, пишет польское издание.