Польша превращает Украину в свой протекторат

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Польша планирует взять Украину под свой контроль, но не путем присоединения западных украинских территорий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог, специалист по международным отношениям в Восточной Европе Александр Носович, по мнению которого, Польша добивается расширения своих сфер влияния исключительно за счет экономической и гуманитарной интервенции на восток.

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«Работа польской мягкой силы на Украине после распада СССР является образцовым примером подобной деятельности. Потому что фактически Западная Украина, те области Галичины и Волыни, которые в межвоенный период были польскими воеводствами, уже находятся под системным контролем поляков – через совместные бизнес-предприятия, через некоммерческие организации, разнообразные молодежные программы, студенческие обмены, через украинских гастарбайтеров, выезжающих на заработки в Польшу», – сказал Носович в интервью «Московскому комсомольцу».

Он подчеркивает, что такая же работа поляками велась и по Белоруссии, что увенчалось несколькими попытками «цветной революции» в Минске.

«То есть Польша выбирает мягкое, неформальное поглощение территорий на востоке за счет роста своего экономического и гуманитарного влияния главным методом расширения своей сферы влияния. Что касается формального расширения границ Польши за счет включения в ее состав Западной Украины, то об этом очень любят говорить в РФ, потому что России выгодно, чтобы это произошло», – отметил эксперт.

Он объяснил, почему это выгодно России.

«РФ выгодна легитимация ее новых границ на западе. Ее новые территории сейчас российскими никто не признает. А если Румыния, Польша и Венгрия тоже будут делить Украину, то это будет уже совсем другая международная ситуация, при которой к РФ станет намного меньше вопросов», – считает аналитик.

При этом, говорит эксперт, амбиции Польши всегда были намного шире, чем формальное присоединение Западной Украины.

«Польша видит своим идеалом протекторат над Украиной, которая формально сохранится как независимое государство. Она будет служить буфером между Польшей и Россией, которую Варшава считает источником постоянной угрозы. Такая буферная Украина де-факто будет контролироваться Польшей, которая будет использовать все ее ресурсы, включая выход к Черному морю. В такой конфигурации, которая является идеальной по мнению польской дипломатии, Польша воспроизведет контуры первой Речи Посполитой, империи «от моря до моря». В средние века Речь Посполитая включала в себя территории Украины, Белоруссии, Литвы и часть Молдавии», – резюмировал Носович.

Напомним, что в ходе своего визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленского заявил, что в будущем между двумя странами не будет ни экономических, ни политических, ни исторических границ.

После этого в СМИ со ссылкой на источники в офисе Зеленского появилась информация, что Киев обсуждает возможность создания конфедерации Украины и Польши.

«Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический вопрос – как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО», – приводят украинские СМИ слова неназванного собеседника в офисе Зеленского.

А польский портал Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) и вовсе утверждает, что Зеленский пообещал Польше передать Западную Украину в обмен на помощь в войне с Россией.

«Заранее зная, что объявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США усиливается, Зеленский принял единственно верное решение — вернуться к теме своей первой встречи с Анджеем Дудой, вернуть западную часть Украины Польше, а также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские компании в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины», — утверждает польское издание.

Впрочем, доцент факультета мировой политики МГУ, заместитель председателя Общественной палаты ДНР Анна Ревякина называет эту информацию определенной дезинформацией.

«Однако, как известно, нет дыма без огня. На протяжении длительного времени мы видим, как стирается граница между Украиной и Польшей, как граждане Польши постепенно обретают все больше и больше прав на территории Украины — от возможностей для бизнеса, до налоговых льгот. По сути, идет медленное втягивание украинских земель в европейское делопроизводство, правовую систему, экономику», – прокомментировал Ревякина ситуацию «Свободной прессе».

По ее мнению, если Украине или ее части суждено пережить потерю суверенитета, то киевский режим будет делать это в пользу своих западных союзников, что, собственно, и происходит на деле.

«Для этого не надо заключать каких-либо договоров о передаче земель. Все гораздо циничней и замысловатей. Вопрос лишь в том, что, так или иначе, Украина оказывается страной с сильно ослабленным суверенитетом, а то и полностью потерянным. И с отсутствием гарантий безопасности. То есть, оказывается в проигрышной ситуации», — говорит Ревякина.