Польша превращается в главную угрозу для Белоруссии

Угроза Белоруссии исходит не от Украины, а от Польши.

Об этом в эфире радио «Спутник» заявил вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, не со стороны Украины. Украина сама по себе вряд ли решится на агрессивные действия против Белоруссии. Но мы не должны забывать слова руководства Белоруссии о концентрации войск, наемников и техники на территории Польши. Мы не должны забывать заявления Польши о том, что они намерены в ближайшие годы сформировать вооруженные силы в размере 300 тысяч человек.

Они хотят стать первыми по количеству танков. Они не скрывают своих устремлений и реализуют их на практике, покупая танки у американцев и корейцев. Они демонстрируют, что их готовность польской армии в активно-агрессивную на границе с Белоруссией. Это не может не вызывать опасений», – сказал политик.