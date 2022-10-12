Польша превращается в главную угрозу для Белоруссии

12.10.2022  17:44 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 415
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Угроза Белоруссии исходит не от Украины, а от Польши.

Об этом в эфире радио «Спутник» заявил вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угроза Белоруссии исходит не от Украины, а от Польши. Об этом в эфире радио...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я думаю, не со стороны Украины. Украина сама по себе вряд ли решится на агрессивные действия против Белоруссии. Но мы не должны забывать слова руководства Белоруссии о концентрации войск, наемников и техники на территории Польши. Мы не должны забывать заявления Польши о том, что они намерены в ближайшие годы сформировать вооруженные силы в размере 300 тысяч человек.

Они хотят стать первыми по количеству танков. Они не скрывают своих устремлений и реализуют их на практике, покупая танки у американцев и корейцев. Они демонстрируют, что их готовность польской армии в активно-агрессивную на границе с Белоруссией. Это не может не вызывать опасений», – сказал политик.

Он напомнил, что НАТО заявила о возможности действий Польши не как члена блока, а как самостоятельного государства

«Это опасные действия. Они объясняются безнаказанностью, которая до сих пор существовала. Но, мне кажется, последние действия России способствуют отрезвлению и возможности задуматься ярым стервятникам внутри НАТО, чтобы они притормозили свои активные действия», – резюмировал Бабаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть