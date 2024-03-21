Польша признала, что западные военные зашли на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша в очередной раз раскритиковала Германию за нежелание поставлять Украине дальнобойные ракеты.

Об этом, в частности, в интервью немецкому информационному агентству DPA заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он считает, что поставка крылатых ракет «Таурус» с дальностью действия 500 километров окажет «значительное влияние на способность Украины защитить себя».

«С помощью крылатых ракет других стран украинцы уже вынудили русских переместить свои базы, например, склады боеприпасов, далеко за линию фронта. Немецкие ракеты заставят их двигаться еще дальше», — сказал Сикорский.

Министр признал, что Германия является крупнейшим европейским поставщиком оружия Украине, но раскритиковал длительный процесс принятия решений, подчеркнув, что «время имеет решающее значение для Украины».

Он призвал Германию не думать, что Польша ее прикроет своей территорией.

«Но если Путин настолько агрессивен, как думают некоторые из нас, тогда, пожалуйста, взгляните еще раз на ситуацию с вашей безопасностью. В эксклаве Кёнигсберг находятся ракеты «Искандер» с ядерными боеголовками, дальность действия которых достигает Берлина», – пугает немцев Сикорский.

Он с пониманием отнесся к позиции Франции, президент которой не исключил отправку военных своей страны на Украину.

«Я могу понять стратегическую или, в данном случае, тактическую логику президента Макрона, направленную на изменение нарратива. Пусть Путин беспокоится о том, что мы будем делать», – заявил министр.

Отвечая на вопрос, является ли проблемой, что канцлер Германии Олаф Шольц признал присутствие западных военных на Украине, Сикорский сказал:

«В польском языке есть термин «открытая тайна», что означает тайну, которую все знают».

При этом глава польского МИДа заявил, что его Варшава не будет отправлять сухопутные войска на Украину.

«Украина и Польша были одной страной на протяжении 400 лет. И это было бы слишком легкой пропагандистской пищей для русских. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает», – резюмировал Сикорский.