28.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Вандализм, Вооруженные силы, История, Россия

Польша продолжает издеваться над памятью о советских солдатах



До конца года в Польше планируют демонтировать 75 памятников советским воинам-освободителям.

Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующие рекомендации в связи с законом о декоммунизации принял польский Институт национальной памяти. На данный момент в Польше уже снесены памятники в 17 населенных пунктах.

«Политика памяти диктует такой подход, при котором на территории Польши могли страдать только поляки, остальные же были незваными гостями, которых в принципе не должно было быть в этой стране и чьи трагедии не должны никого волновать», — пояснил в комментарии изданию действия польских властей политический аналитик Станислав Бышок.

Ранее на Зеленом мосту в Вильнюсе, где еще недавно располагались демонтированные советские скульптуры, состоялась эротическая фотосессия.

По мнению председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, Польша уничтожает памятники советским солдатам-освободителям, чтобы фальсифицировать историю Второй мировой войны.

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