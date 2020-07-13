Польша продолжит антибандеровское давление на Украину

13.07.2020, Киев, Игорь Петров

Победа Анджея Дуды на президентских выборах в Польше означает, что Польша продолжит прежнюю внешнеполитическую линию, в том числе и в отношениях с Украиной.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник директор УИАМП Руслан Бортник.

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«Польша очень интересно разделилась на две части – условный северо-запад, который голосовал за Тшасковского, который выглядел более либеральным, и юго-восток, который выбрал Дуду, более авторитарного лидера.

Победа Дуды для отношений Украины с Польшей означает то, что эти отношения не изменятся. В них пока ничего кардинально не поменяется. Польша останется оппонентом России, одним из ключевых партнеров США в ЕС.

Она останется и одним из ключевых экономических партнеров Украины, но при этом сохранятся разногласия во взглядах на ряд политических и исторических вопросов, в частности, касающихся той же Волынской резни или ОУН-УПА», – сказал он.

Выборы в Польше также показали, что в условиях пандемии все чаще будут применяться различные формы дистанционного и электронного голосования.

«Дистанционное голосование сейчас будет одной из наиболее выраженных тенденций, особенно, если пандемия коронавируса будет продолжаться. Во многих странах будут внедрять электронные формы голосования, будут думать над такими формами, как многодневные голосования, когда выборы проходят не в один день, а за несколько дней.

Это сегодня требование времени. Граждане уже относятся к этому спокойнее, никто не говорит о фальсификациях всерьез. Все понимают, что это – необходимый элемент эпидемиологической безопасности», – считает политолог.