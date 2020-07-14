Польша продолжит политику признания бандеровцев преступниками

14.07.2020, Киев, Игорь Петров

Победа на президентских выборах в Польше Анджея Дуды означает продолжение прежней политики в отношении Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля.

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«Если бы победил Тшасковский, то для оппозиции это была бы чисто символическая победа. Большинство в правительстве и сейме еще минимум три года принадлежало бы партии Анджея Дуды «Право и справедливость». Но получилось бы так, что Польша больше занята внутриполитической борьбой.

Нынешний результат стал звоночком для партии власти – у оппозиции появились новые представители, которые на парламентских выборах будут способны бросить вызов партии власти. Выборы в Сейм состоятся через три года. И если по каким-то причинам парламент будет вынужден прекратить полномочия, то понятно, что у оппозиции шансы будут намного выше, чем были год назад, на прошлых парламентских выборах.

За Дуду голосовали в большей мере восточные регионы, которые являются более консервативными и религиозными. Кроме того, для этих регионов более важны проблемные моменты отношений с Украиной в прошлом. И Дуда отчасти победил за счет вот этой консервативной тематики. И можно говорить о том, что та острота проблем, которая была в отношениях с Украиной, сохраняется.

Если бы Дуда проиграл, то украинская проблематика несколько смягчилась бы и отошла в сторону, уступив место внутриполитическим баталиям. Пока же польская власть выглядит по-прежнему монолитной. Я думаю, что, выиграв за счет правого электората восточных регионов, ни и дальше будут пытаться укреплять свое положение, используя те же тезисы, которые уже доказали свою эффективность. Однозначно, не стоит ожидать смягчения официальной польской позиции в отношении вопросов Волыни и УПА, исторических вопросов», – сказал политолог.