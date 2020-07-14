14.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Польша
Просмотров:

Польша продолжит политику признания бандеровцев преступниками


Победа на президентских выборах в Польше Анджея Дуды означает продолжение прежней политики в отношении Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если бы победил Тшасковский, то для оппозиции это была бы чисто символическая победа. Большинство в правительстве и сейме еще минимум три года принадлежало бы партии Анджея Дуды «Право и справедливость». Но получилось бы так, что Польша больше занята внутриполитической борьбой.

Нынешний результат стал звоночком для партии власти – у оппозиции появились новые представители, которые на парламентских выборах будут способны бросить вызов партии власти. Выборы в Сейм состоятся через три года. И если по каким-то причинам парламент будет вынужден прекратить полномочия, то понятно, что у оппозиции шансы будут намного выше, чем были год назад, на прошлых парламентских выборах.

За Дуду голосовали в большей мере восточные регионы, которые являются более консервативными и религиозными. Кроме того, для этих регионов более важны проблемные моменты отношений с Украиной в прошлом. И Дуда отчасти победил за счет вот этой консервативной тематики. И можно говорить о том, что та острота проблем, которая была в отношениях с Украиной, сохраняется.

Если бы Дуда проиграл, то украинская проблематика несколько смягчилась бы и отошла в сторону, уступив место внутриполитическим баталиям. Пока же польская власть выглядит по-прежнему монолитной. Я думаю, что, выиграв за счет правого электората восточных регионов, ни и дальше будут пытаться укреплять свое положение, используя те же тезисы, которые уже доказали свою эффективность. Однозначно, не стоит ожидать смягчения официальной польской позиции в отношении вопросов Волыни и УПА, исторических вопросов», – сказал политолог.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть