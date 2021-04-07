Польша прошлась по украинским граблям, разорвав отношения с Газпромом

07.04.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Председатель правления государственной нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский сообщил, что «российский газ не исчезнет полностью из польского рынка». Ранее представители польского правительства утверждали, что с конца 2022 года Польша намерена отказаться от поставок голубого топлива из России.

Многолетний контракт польской стороны с Газпромом прекратит свое действие в конце 2022 года. Однако Маевский не исключает, что поставки будут продолжаться через интерконнекторы на границах с Литвой и Словакией, а также путем технического реверса из ямалского газопровода.

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Одновременно, вместе с планами диверсификации, Польша продолжает строить планы по поводу создания газового хаба для других стран Центральной Европы. PGNiG заключило контракты на поставки сжиженного газа с американскими и катарскими партнерами.

По словам Маевского, компания планирует арендовать два газовых танкера, способных осуществлять поставки из Мексиканского залива. Поставки сжиженного газа будут идти через уже существующий терминал в Свиноустье, а также новый терминал в Гданьске.

PGNiG стремится к увеличении объемов добычи собственного газа; пока она на уровне 4 миллиардов кубометров. Также установлена мощность нового морского газопровода Baltic Pipe из Северного моря в Польшу – 8 миллиардов кубометров. В этом году собственная добыча польской компании на норвежском шельфе должна достичь еще миллиарда кубометров. Кроме того, PGNiG готова к сделкам с другими производителями, работающими на Северном море.

Решение о прекращении поставок российского газа было мотивировано исключительно политическими аргументами и стало главной целью польского правительства с момента прихода к власти партии «Право и справедливость» в 2015 году.

Дополнительно, свою роль сыграли тесные отношения польских правящих элит с Вашингтоном, лоббирующим интересы своих газодобывающих корпорации в Европе. Вопросы экономической целесообразности здесь не учитываются.

Большинство экспертов уверены, что отказ от российского газа приведет к существенному росту цен для конечных потребителей, а это означает угрозу замедления темпов экономического роста.

Заявление Павла Маевского – доказательство тому, что в PGNiG намерены сохранить техническую возможность импорта топлива из России, хотя теперь уже через посредников и без прямого, долгосрочного сотрудничества с Газпромом, которое могло бы позволить получать российский газ на выгодных условиях при бесперебойных поставках.