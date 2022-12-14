Польша просит у Германии деньги на содержание украинских беженцев, одновременно требуя репараций

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Польша рассчитывает на поддержку Германии в выделении денег из бюджета ЕС для содержания украинских беженцев на польской территории.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Число беженцев в Польше в последние недели и месяцы увеличилось. Мы считаем, что их сейчас около трех миллионов. Вместе с президентом Германии мы должны попросить ЕС об особой финансовой поддержке нашим странам, чтобы помочь тем, кто бежит от войны» – заявил Дуда, явно завысив количество украинских беженцев в своей стране.

По данным Института экономической политики Польши, которыми пользуются власти, на польской территории около 1,2 миллиона граждан Украины, получивших статус временной защиты. В Германии же таких людей как минимум в два раза меньше, то есть если ЕС и выделит дополнительные деньги, то большая часть из них достанется польским властям.

Кроме того, президент Польши фактически шантажировал Германию тем, что если Варшава не получит денег на беженцев с Украины, то те двинутся дальше на Запад.

«Некоторые беженцы считают Польшу транзитной страной. Германия должна ожидать того, что число беженцев будет расти» – сказал он.

При этом Дуда подчеркнул, что «Польша и Германия связаны сильнейшими нитями, они вытекают не только из общей границы, но и из крепких экономических связей». В похожем тоне высказался и Штайнмайер, заявив, что Польша и Германия «являются и остаются друзьями».

Однако на минувшей неделе в Берлине находился с рабочим визитом заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, который вёл там переговоры о выплате Германией репараций в размере 1,3 триллиона евро за ущерб, понесенный поляками в годы Второй мировой войны.

Примечательно, что дипломат в интервью проправительственному порталу wPolitусе фактически связал вопрос возмещения ущерба с проблемой бывших немецких земель, переданных в 1945 году Польше под давлением Сталина.

«Попросту говоря, репертуар немецких аргументов простирается от того, что якобы хорошие польско-немецкие отношения ухудшатся, до аргумента об изменении границ. В этом нет ничего нового, такие аргументы всегда работали. К сожалению, они оказываются эффективными в дискуссиях с польской стороной. Однако нужно сказать, что мы потеряли 48% территории нашей страны, и то, что мы приобрели на западе, всё равно не компенсирует потери, потому что в итоге в результате смещения границы было потеряно 80 тысяч квадратных километров» – заявил Мулярчик, подразумевая территории нынешних Белоруссии и Украины, в 1920-1939 годах бывшие частью Польши.

Судя по всему, в Варшаве применяют по отношению к Берлину тактику «хорошего и плохого полицейских». Президент Польши, который по Конституции определяет внешнюю политику страны, но не имеет для этого полномочий и инструментов, заявляет о дружбе и просит денег на украинских беженцев.

А представители исполнительной власти, которые внешнюю политику реализуют на практике, требуют от Германии репараций, спрятанных под термином «компенсации», да ещё и постоянно напоминают о том, что треть нынешней Польши – это бывшие немецкие земли.

Как сообщал «ПолитНавигатор», лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что Германия должна заплатить Польше компенсацию за потери в годы Второй мировой войны.