Польша пытается очиститься от старых гитлеровских засосов

20.07.2019, Москва, Александр Ростовцев

Чем сильнее время разделяет современную Польшу с Польской Народной Республикой, тем сильнее это государство обозначает свою враждебную позицию по отношению России. И не просто, а с явными намёками на то, что Россия является историческим врагом Польши.

18 июля польская сторона официально подтвердила, что не намерена приглашать российского президента на мемориальные мероприятия, посвященную 80-й годовщине начала Второй Мировой войны.

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По словам вице-премьера польского правительства Яцека Сасина, «участие в годовщину вооруженной агрессии против Польши лидера страны, которая сегодня проявляет агрессию по отношению к другим странам, в частности Украине, является неуместным».

Вице-премьер уверен, что сентябрьские мероприятия на Вестерплатте станут «событием мирового масштаба», в которых примут участие такие шишки, как президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.

О том, что Варшава официально не рада принимать у себя Путина и российскую делегацию 1 сентября, стало известно еще в марте. Тогда в администрации президента Польши объяснили своё скандальное решение тем, что приглашения удостоятся исключительно союзники по Евросоюзу и «Восточному партнерству» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина), «исходя из современных, а не исторических реалий».

Вызывает удивление приглашения японской делегации на Вестерплатте, поскольку без России, как преемницы СССР, мероприятие и его участники будут выглядеть ущербно.

Также глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил в марте, что «в 1939 году СССР нарушил международное право и проявил неуважение к суверенитету других государств». Сегодня, по мнению польского политика, «то же самое можно наблюдать со стороны России».

Что у нас есть сказать в ответ на польскую наглость и враждебность с перекладыванием вины с больной головы на здоровую?

Прежде всего, хочется заметить, что в 2019 году, помимо 80-летия начала WW2, тихо-незаметно прошла другая памятная дата, 26 января 1934 года, также связанная с Польшей и гитлеровской Германией. Правда, в изображающей из себя «жертву двух тоталитарных режимов» Польше эту дату выпячивать не принято.

В этот день, 85 лет назад, в Берлине был заключен Пакт Пилсудского-Гитлера, подписанный министром иностранных дел Германии фон Нейратом и польским послом Липским.

Мякотка этого Пакта заключается в том, что Польша была первой из европейских государств, подмахнувшая документ с Гитлером, по которому

Третий Рейх и Речь Посполитая «от моря до моря» стали считаться ближайшими друзьями и союзниками.

Пилсудский и Геббельс

Вскоре примеру Польши последовали другие европейские страны. СССР заключил с Германией Пакт о ненападении последним, и никаких строк о дружбе в нём не было. Но почему-то именно этот документ, подписанный Молотовым и Риббентропом, отодвинувший на несколько лет начало войны против СССР, считается наиболее ужасным среди бывших друзей и союзников бесноватого Адика.

Не менее интересно, что Польша, ратифицировав договор с Гитлером, помогла выбраться фашистской Германии из изоляции, в которой та оказалась, покинув Лигу наций в 1933 году. Более того, Пилсудский и его окружение в самых восторженных тонах приветствовали захват власти в Германии нацистами.

Визит Германа Геринга в Польшу

Протянутая рука Пилсудского Гитлеру разрушила начавшую было складываться новую коллективную безопасность в Европе после окончания Первой Мировой войны. Оба государства наливались реваншизмом и агрессией, отчего долгосрочному миру в Европе не было места в их планах.

Когда весной 1934 года министр иностранных дел Франции Луи Барту предложил подписать Восточный Пакт, по которому Франция, Германия, Советский Союз, Польша, Чехословакия, Литва, Латвия и Эстония приняли бы на себя гарантии нерушимости границ в Центральной Европе, Пилсудский наотрез отказался поддержать эту инициативу. Польские политики недвусмысленно сигналили немцам, что пора забыть разногласия и приступить уже к совместному переделу Европы.

В Берлине польско-германский Пакт оценили как крупный внешнеполитический успех Германии, а Пилсудский так и вовсе ходил в женихах, похваляясь, что Польша отныне станет барьером Европы от нашествия с Востока большевистских орд. По мнению Пилсудского, сдерживанием Гитлера должны были заниматься Франция и Великобритания.

Последствия этой политики не замедлили выстрелить после смерти Пилсудского в 1935 году (в Германии по этому поводу был объявлен траур). Пришедшие на смену усатому маршалу преемники «сообразили на троих», поделив Чехословакию между Германией, Польшей и Венгрией, в результате чего Гитлер из мелкого европейского гопника превратился в фюрера Третьего Рейха, с которым пришлось считаться ведущим европейским державам.

Гитлер на похоронах Пилсудского

Польское правительство настолько дорожило дружбой с Гитлером, что срывало все попытки СССР организовать антигитлеровский альянс, наотрез отказавшись пропускать части Красной Армии через свою территорию для усмирения не в меру разбушевавшегося Адольфа.

Визит Гиммлера в Польшу накануне войны

Интерес агрессоров к разделу Чехословакии был обусловлен тем, что образованное на обломках Австро-Венгрии новое государство не платило военные репарации и сумело обогнать в промышленной мощи побеждённую Германию.

Разорвав и поглотив части Чехословакии, наиболее агрессивные державы Европы существенно увеличили свой военно-промышленный потенциал, с аппетитом взирая на жизненные пространства, раскинувшиеся к востоку от их границ.

Впоследствии Гитлер, имевший определённые виды на Польшу на случай нового восточного похода, потерял интерес к пилсудчикам, и в апреле 1939 года в одностороннем порядке разорвал Пакт о ненападении под предлогом отказа Варшавы дать возможность Германии проложить шоссе в Кёнигсберг по своей территории. И даже тогда у польского руководства ничего не ёкнуло, так что до самого начала войны панство строило наполеоновские планы о совместной с нацистами прогулке на танках к стенам московского Кремля.

Одновременно – вы не поверите! – Варшава требовала от Берлина поделиться с нею частью африканских колоний. В конце-концов Бесноватый решил, что ему и без панской помощи удастся провернуть восточную кампанию, а Польша сама должна стать его трофеем и частью новых жизненных пространств.

Что касается заявления канцеляриста Щерского о каком-то нарушении польского суверенитета в 1939 году, то оно абсолютно лживо. Освободительный поход Красной Армии на оккупированные Польшей в 1920 году территории Западных Украины и Белоруссии начался в то время, когда польское государство прекратило своё существование, а его правительство переводило дух от стремительного драпа в Румынию. Поэтому панские завывания о том, что Советская Россия ударила Польшу в спину в то время, когда та воевала с Германией, несостоятельны.

Союзники по разделу Европы

Особенно нелепо выглядят эти бредни на фоне приказа, отданного перед бегством польским правительством своим солдатам – пробиваться на восток и сдаваться в плен советским властям.

Не менее интересно и то, что уже во время войны, начиная с 1943 года, руководство «Армии Крайовой», подчинявшейся тем же беглецам, но уже осевшими в Лондоне (которых в современной Польше считают самыми легитимными и героическими), наладило сотрудничество с гитлеровскими оккупантами.

Сотрудничество это заходило так далеко, что немцы даже передавали аковцам оружие, как каким-нибудь «хэроям УПА», и даже заключали соглашения о совместной борьбе с советскими партизанами.

Аковцы с полученным от немцев оружием

Дело доходило до того, что советским зафронтовым разведывательно-диверсионным группам приходилось переодеваться в немецкую форму и выдавать себя за ягд-команды (охотников за партизанами), чтобы без помех преодолеть территорию, контролируемую аковцами.

В октябре 1944 года, когда по вине «Армии Крайовой» превращённая в руины Варшава умылась кровью сотен тысяч людей, в отрядах АК был распространён приказ о прекращении боевых действий против немцев, причём нарушители этого приказа приговаривались к расстрелу по законам военного времени. А в конце 1944 года Гиммлер, по линии гестапо, оповестил своих упырей о запрете карать смертью боевиков АК.

Варшавское восстание подавлено. Главари АК ценой предательства и капитуляции получили статус военнопленных

Главари АК подписывают капитуляцию

Это не говоря о таких преступлениях АК, как расправы с украинским и еврейским населением, убийство советских партизан и военнопленных, теракты в тылах воюющей Красной Армии, сожжение православных польских деревень. Как же много общего у новых польских «героев» с украинскими «героями УПА»!

Боевики АК возле сожжённого украинского села

Так кто же, при таком раскладе, был врагом Польши наряду с нацистами?

Шляхта. Как бы она себя не называла.

Не удивительно, что пришедшие 30 лет назад к власти в Польше потомки «лондонской» шляхты в ломаный грош не ставят подвиг солдат Красной Армии, ценой огромных потерь освободивших поляков от полного истребления. Видимо, не за горами тот день, когда на территории нынешней Польши не останется ни одного памятника советским воинам.

Со своей стороны польское правительство требует от России признать вину в развязывании Второй Мировой войны, в геноциде поляков (имеется в виду признание геббельсовской фальшивки с «расстрелом НКВД польских офицеров в Катыни», а также «Малая Катынь» – совместная операция советских и польских войск по очистке Белостокского округа от банд АК в августе 1945 года), в поражении Варшавского восстания, приравнять действия советских войск в Польше к гитлеровской оккупации.

Польская сторона вообще много чего требует от России сделать в одностороннем порядке, но при этом упорно глушит голос разума, вроде того, чтобы предоставить историкам разбираться и ставить политически неангажированные оценки тем или иным спорным событиям.

Еврейский погром в Польше

Так, например, Польше мало одного катынского мемориала под Смоленском – стройте больше, выше, платите и кайтесь – ныне и присно, вовеки веков, аминь! При этом, встречное предложение об открытии в Кракове мемориала погибшим в польском плену красноармейцам в 1920 – 1922 годах, с негодованием отметается – «это совсем другое дело».

Так почему же Польша смогла нормализовать свои взаимоотношения с Германией, а с Россией никак не может?

Во-первых, наличие постоянного внешнего врага помогает правящей шляхте отвлекать внимание общества от внутренних проблем. Одной из них является высокий уровень безработицы, один из самых высоких в ЕС, а также потеря целых отраслей промышленности, вроде судостроения, как цена вступления в Евросоюз.

Во-вторых, это выгодно. Если Германии, как локомотиву Евросоюза и главному экономическому партнёру России не очень интересно расчёсывать старые болячки и идти на конфронтацию, то Польша планирует собирать сметану на предоставлении услуг Мировому Гегемону. Не обращая внимание на ответную угрозу, Польша легко идёт то на развёртывание площадки американской ПРО, то призовёт заокеанского покровителя складировать любое оружие на своей территории, то готова развернуть строительство у себя военной базы с раболепным названием «Форт Трамп», и даже внести свою долю ради такого начинания.

В-третьих, больше всех кричит «лови вора» тот, у кого рыльце в пуху. В первой половине XX века Польша наворотила столько политических нечистот, что, в конце концов, рухнула под их тяжестью. От ответственности вместе с гитлеровской Германией в развязывании Второй Мировой войны Польшу спасло не только то, что она стала жертвой агрессии со стороны «старшего партнёра», но и послевоенная советизация. Появление ПНР – это рождение из крови и пепла новой Польши, очищенной от скверны пилсудчины.

В современной Польше очищение понимают так, что всё, что творила польская политика до 1939-го и после 1989-го – это европейское демократическое благорастворение, а всё, что было между ними – это всё Гитлер и Сталин. Оттого-то и происходит яростное отбеливание «папэрэдныков» от коричневых любовных засосов бесноватого Адика. Потому-то и перекладывается груз вины «за всё» на СССР и Россию.

В остальном, Польша продолжает исполнять функции «гиены Европы», действуя в интересах США и создавая массу препятствий на пути нормализации отношений России с Евросоюзом.

Настолько, что в Польше готовы даже из даты начала WW2 устроить политическое шапито – лишь бы лишний раз насолить «москалям».