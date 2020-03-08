Польша рассчитывает обескровить Россию в борьбе за Украину и Белоруссию

08.03.2020, Москва, Елена Острякова

Польша не претендует на территорию Украины, но рассчитывает, что Киев поможет ослабить Россию.

Об этом на «круглом столе» в Москве заявил экс-сотрудник администрации президента России Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой опыт неофициального общения с официальными лицами Польши говорит: они вполне удовлетворены тем, что Россия, как они считают, захочет забрать всю Украину и окончательно в ней погрязнет. А Польше достанутся белые и пушистые заробитчане, которые заменят собой польских сантехников, уехавших в Лондон и Париж. Но бандеровские флаги уже показывают, что так не будет», – сказал Колеров.

Он полагает, что Польша не готова к разделу ни Украины, ни Белоруссии.

«Она надеется обескровить Россию в борьбе за них и впитать в своих интересах всю социальную мобильность Украины и Белоруссии, поставить под контроль политический класс этих стран и, таким образом, реализовать идеологию Пилсудского о подчиненных протекторатах, и в таком виде реализовать второе издание Польской империи», – сказал Колеров.

При этом он считает, что «польская культура и польский опыт для России гораздо ближе, чем украинская мифология и лукашенковский провинциальный национализм».