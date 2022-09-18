Польша разбушевалась и хочет от России репараций за Вторую Мировую – ЗУНР

Польша собирается требовать от России репарации за Вторую мировую войну, причём подобные заявления делают не только представители власти во главе с президентом страны Анджеем Дудой, но и ведущие оппозиционные партии. Об этом пишет польско-украинский портал ЗУНР.

Портал напоминает, что в резолюции Сейма (парламента) Польши о требованиях репараций от Германии, подготовленной правящей партией «Право и Справедливость» (ПиС) и принятой 14 сентября, ни слова не было о России. При этом в проектах резолюций по этому вопросу, поданных оппозиционными «Гражданской коалицией» (пол. Koalicja Obywatelska – КО) и «Народной партией» (пол. Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL), предлагалось требовать деньги и от Москвы. К примеру, в проекте PSL было сказано, что «суверенная Польша никогда не отказывалась от репараций или каких-либо претензий» к России.

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А 15 сентября в польском издании Wprost вышло интервью президента Польши Анджея Дуды, в котором он заявил:

«Немцы начали Вторую мировую войну и напали на Польшу. Бесспорно, пусть и позже, но Россия присоединилась к этой войне. Поэтому считаю, что репарации мы должны требовать так же и от неё. Мы должны это сделать. Не вижу причин, почему бы нам до этого не дойти».

ЗУНР отмечает, что за последние 3-4 месяца политические амбиции властной верхушки Польши растут в геометрической прогрессии.

«Можно было бы понять, если бы такие амбиции выдвигала, скажем, та же Турция: 80 миллионов населения, под один миллион вооруженных сил (пусть вместе с жандармерией, и все же), куча собственного тяжелого и современного производства, мощный флот и авиация, и так далее. Но Польша, малая экономика которой держится на самозанятом предпринимательстве и фермерстве, а большая почти на 100% зависима от Германии – не слишком ли большой аппетит в последнее время проявляет? – пишет портал, делая вывод, что требование репараций за Вторую мировую войну от России появилось в риторике польских властей по команде из Вашингтона. – Вот почему ещё вчера ПиС о России в этом плане не вспоминал, а только рисовал триллионы немцам – а ныне Дуда уже дудит о репарациях от Москвы».

Подобная политика может иметь прямые последствия для Западной Украины, прогнозирует портал, напоминая, что на днях культуры и национального наследия Польши Пётр Глинский анонсировал новые требования о реституции культурных ценностей к России и неназванным «бывшим советским республикам».

После требований к России о реституции произведений искусства, Москве будет выставлен счет уже на полноценные репарации, а потом придёт черед и бывших советских республик.

«Если кто-то искренне верит, что речь идет о каком-то Кыргызстане или хотя бы Армении с Молдовой – что ж, Святая Простота на то и Святая… А вот о Восточной Польше «Б» (так в межвоенной Польше называли нынешнюю Западную Украину и Западную Белоруссию – прим.) Варшаве вспомнить самое время. Тем более, что, судя по реверансам Киева, – он не особо и против», – заключает портал ЗУНР.