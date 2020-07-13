Польша разделилась по русско-германской границе

13.07.2020

Польша обвинила Германию во вмешательстве в выборы президента. Разрыв между претендентами составляет статистическую погрешность. Майдана в Польше не будет. Победа достанется действующему президенту.

Польша продолжит поддержку украинских мигрантов и атироссийской политики Украины. Влияние Вашингтона на Варшаву останется на прежнем уровне.

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О том, что все нарушения на выборах президента Польши были связаны с употреблением алкоголя, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал украинский политолог эмигрант в Польше Олег Хавич.

Валентин Филиппов: Наша виртуальная студия расположена прямо на русско-германской границе. Прямо возле столбиков виртуальных Олег Хавич. Здравствуй, Олег.

Олег Хавич: Доброе утро, Валентин. Доброе утро, дорогие зрители. Я уточню, граница между Российской и Германской Империями проходила несколько западней. Западнее Лодзи, а не только Варшавы. Но эта граница жёстко проявилась на карте Польши во время второго тура президентских выборов. Даже я не ожидал. Электоральные разделы на прошлых выборах были заметны, но проходили по другим линиям. А тут прямо по границе. Единственное, австрийская часть не видна, она виртуально присоединилась к российской. А немецкая практически по старым пограничным столбам.

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Валентин Филиппов: Это означает, что, кто живёт ближе к Германии, тот голосует за кандидатов, которые связаны с Германией, с Евросоюзом?

Олег Хавич: Так сказали бы нынешние польские власти. Они обвиняли напрямую практически немецкие СМИ в поддержке кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского. Был вызван временный поверенный в делах ФРГ в Польше, ему ставили на вид, что принадлежащие немецким фирмам СМИ вмешиваются в избирательную кампанию в Польше.

Как по мне, это натянутое обвинение. Наоборот, скорее. Они в шоке от того, что происходит в Польше. Они это примеряют на себя, это происходит в их восточных землях.

Германия – ультралиберальная страна, где целуют во все места всяческие меньшинства, которые давно уже стали большинствами. Речь идёт как национально-религиозных, так и сексуальных меньшинствах. Страна завозит миллионами беженцев.

Валентин Филиппов: Но кандидат от оппозиции, Рафал Тшасковский, он в поддержку ЛГБТ высказывался.

Олег Хавич: Да. Но он проиграл. Большинство население Польши – это антимигрантски, и антиЛГБТ настроенная публика. Формально результаты выборов ещё не известны. Результат будет, когда в Государственную комиссию поступят все протоколы. Связано это с тем, что результаты экзитполов дают разрыв в 2%. Погрешность опроса составляет те же 2%.

С другой стороны все предыдущие экзитполы показывают, что в реальности партия «Право и справедливость» получает на несколько процентов больше, чем ей давали экзитполы. Осмелюсь дать прогноз, что Дуда выиграл. О каких-то фальсификациях в нашем понимании в Польше речи не идёт.

Валентин Филиппов: Мы верим в Польшу. Они честно посчитают. Могут вручную. Майдан невозможен, да?

Олег Хавич: Они вручную считают. Тут только ручной подсчёт.

Валентин Филиппов: Новый-старый президент, это скажется на Украине, на гасторбайтерах?

Олег Хавич: Всё останется, как есть. Для Украины не плохо. Вся либеральная политика по возможности работы для граждан Украины, она останется. Вся поддержка внешнеполитическая Украины останется. Она, правда, не столько Варшавой диктуется, сколько Вашингтоном.

Валентин Филиппов: Поддержка Вашингтона сохранится.

Олег Хавич: Поддержка Вашингтона, через польскую перчатку, надетую на пальцы Вашингтона.

Валентин Филиппов: Сзади всунутая.

Олег Хавич: Да. Такая польская кукла внешней политики, надетая на руку Вашингтона, продолжит поддерживать Украину….

Валентин Филиппов: Тоже, куклу надетую на другую руку Вашингтона.

Олег Хавич: И продолжит поддерживать, в том числе, в убийствах своих бывших сограждан на Донбассе. И во всех антикрымских акциях, хотя они вербальные. Как заявил Байден Порошенко, «не надо ничего делать на территории России», говоря о Крыме.

Валентин Филиппов: Ладно, будем посмотреть, что они там вручную насчитают. Огромное спасибо, приходите ещё. Пусть выборы хотя бы в Польше проходят спокойно.

Олег Хавич: Так спокойно проходили. Самый вопиющий случай, один пьянчуга пообещал бутылку водки другому за то, что тот проголосует, а тот на него заявил в полицию. Ещё, пропал один член избирательной комиссии, его нашли дома, было у него почти 2 промиле алкоголя. Что-то расстроило члена избирательной комиссии.

Валентин Филиппов: Ладно, хорошо, спасибо.

Олег Хавич: Как говорится – обращайтесь.