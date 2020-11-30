Польша разработала план по захвату части территории России

30.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Польша разрабатывала планы по захвату Калининградской области России еще 15-ть лет назад. Об этом в эфире интернет-канала «ПолитВера» заявил военный эксперт, полковник Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Трухана, именно поэтому в последние годы Россия значительно усилила свой Балтийский флот.

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«Я 15 лет назад видел реальные планы Польши по захвату Калининградской области. Вопрос не в том, что они когда-то будут реализованы, но о них известно. О них нашим прекрасно известно, потому что у поляков голова отморожена напрочь. Они – «самые сильные» – всегда и на свете.

Я их видел лично, эти планы – релиз по оперативным планам Польши, как Польша будет захватывать Калининградскую область. И если вы думаете, что группировка Балтийского флота наращена в настоящее время без учета этих планов, вы глубоко ошибаетесь, потому что войска ставят там, где они нужны.

Потому говорить мне, что та Польша такая маленькая и миролюбивая – как вам сказать, она, конечно, трынды получит, но дело в том, что поляки в это не верят, даже когда они уже получают трынды», – заявил Трухан.