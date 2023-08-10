Польша разворачивает штурмовые бригады на границе с Белоруссией. Как ответят Минск и Москва?

Латвия и Польша могут зайти слишком далеко в своем антибелорусском безумии.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят белорусские политики и эксперты, анализируя решение польских и латвийских властей усилить режим пограничного контроля в регионах, граничащих с Белоруссией.

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«Нам не привыкать к провокационным действиям наших соседей, – сказал «Известиям» зампредседателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Тенгиз Думбадзе. – Самое обидное, что эти заявления исходят от Латвии, которую в свое время освободили именно советские войска. Благодаря подвигу наших предков эта страна сохранилась и существует как государство, а этнос сохранился как этнос».

По его словам, «Латвия и Польша сами себя ведут в бездну». Кроме того, он обратил внимание, что польские бригады быстрого реагирования стоят уже в 40 км от белорусской границы.

«Это говорит о том, что преследуется не оборонительный, а как раз наступательный характер», – отметил Думбадзе.

А вот зампредседателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич говорит, что Минск прекрасно понимает, что Латвия и Польша живут за счет создания видимости угрозы с нашей стороны.

«При этом политики в этих странах прекрасно знают, что угрозы от Беларуси никакой нет: нам не нужна их земля, мы никогда в жизни их не трогали и не тронем. Урожай собрали больше 2 млн т — вот это нас интересует. Но они за счет этого живут, они пугают граждан угрозой и клянчат за это деньги», – описывает ситуацию Гайдукевич.

Второй причиной он называет тот факт, что эта эскалация нужна хозяевам Польши, Латвии и Литвы, которые в полном смысле не имеют суверенитета.

«США нужна эскалация, продолжение эскалации в Европе, для ослабления Европейского союза. Наш ответ: мы поддаваться на провокации не будем. Но при этом мы укрепляем границу, укрепляем обороноспособность. Мы уже разместили тактическое ядерное оружие. Уже действует совместная белорусско-российская группировка. То есть мы даем понять тем, кто эту эскалацию наращивает, и тем, кто за ними стоит, что, если сунетесь в Беларусь, все будете уничтожены. Это будет крах для тех, кто такую попытку осуществит. Президент России четко сказал: нападение на Беларусь — это нападение на Россию. И никакой спецоперации не будет. Это будет применение всех сил и средств и уничтожение центров принятия решений», – резюмировал политик.

В свою очередь минский политолог Александр Дзермант говорит, что Белоруссия не планирует закрываться от соседей с Запада.

«Мы будем отвечать на действия соседних стран асимметрично: если они закрывают границы, мы, наоборот, ввели безвиз для посещения гражданами Литвы, Латвии и Польши территории Беларуси. И достаточно много людей — около 100 тыс. — воспользовались этой возможностью. Это шаг, чтобы показать жителям этих стран, что мы не имеем никаких агрессивных намерений, что они могут к нам свободно приезжать, покупать наши товары и видеть: всё, что рассказывает их пропаганда о нас, — неправда», – сказал эксперт.

При этом он не исключил, что власти этих стран могут дойти до крайностей – блокады границы, полному перекрытию транспортного сообщений, в том числе пассажирского.

«Этим шагом они ни себе, ни нам ничего хорошего не сделают. Единственное, что нужно понимать, — они тоже понесут убытки. Если они думают, что в тупик превратимся только мы, то это не так. Тупиком станут и они. Соответственно, никакого транзита через их территорию с восточного направления вообще не будет. Если они к этому готовы — что ж, пускай это делают. У нас в общем-то есть альтернативные выходы и на порты, в том числе в РФ, и на другие транспортные коридоры. Да, в этом безумии они могут зайти далеко, но если это их самоубийственное решение, то мы не вправе их останавливать», – резюмировал Дзермант.