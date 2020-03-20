Польша решила договариваться с Россией за спиной у размазни Зеленского

20.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Правящие режимы Москвы и Варшавы похожи, поэтому Киеву нужно внимательно следить за тем, какие сигналы они посылают друг другу.

Об этом в эфире украинского телеканала «КРТ» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За рамками исторического спора идеологические основы нынешних партий власти Польши и России близки, ибо представляют собой схожие формы консерватизма, одной из составляющих которых является открытый антилиберализм, – рассказал эксперт. – В силу этого Киеву надо мониторить сигналы, которые подают друг другу Варшава и Москва».

Джангиров в качестве характерного примера русско-польских взаимоотношение привел недавнее интервью главы польского МИД Яцека Чапутовича российскому прозападному ресурсу РБК.

В беседе с журналистом министр рассказал, что, несмотря на традиционные претензии к Москве по пакту Молотова-Риббентропа, расстрелу в Катыни, отсутствию у Варшавы реального суверенитета при СССР, Польша признает «огромную, если не главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов».

«Я считаю, нужно снизить накал исторических споров, пускай ими занимаются профессиональные историки, – процитировал Чапутовича Джангиров. – Между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения».

Также политэксперт отметил, что глава МИД Польши высказался по поводу того, что «Минские соглашения должны быть реализованы, и Нормандский формат сыграет свою роль, при этом в случае выполнения Минских соглашений Варшава проголосует за снятие с России части санкций».

Произнеся дежурные фразы про поддержку Украины, Чапутович резко выступил против изменения текста Минских соглашений.

«Высказался за выполнение Минских соглашений в их изначальном виде и реализацию решений декабрьского саммита в Париже в Нормандском формате, что сложно назвать поддержкой Киева и Зеленского в этих вопросах. Он – однозначно поддержал восстановление украинско-российских отношений», – добавил Дмитрий Джангиров.