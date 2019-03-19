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19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, История, Политика, Россия
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Польша решила отмечать начало Второй мировой войны без Путина

Официальная Варшава не пригласила президента России Владимира Путина принять участие в мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше в сентябре, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Блажей Спыхальский, передает англоязычный сайт телеканала TVP Poland In.

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По словам Спыхальского, “приглашения были разосланы, руководствуясь современным, а не историческим контекстом”, потому от присутствия Путина решено было отказаться.

Путин не был приглашен, даже несмотря на рекомендацию польского МИД пригласить российского президента. Такую рекомендацию, в частности, дал тогдашний заместитель главы польского МИД Бартош Цихоцкий, который в начале марта стал послом Польши в Украине.

Представитель Дуды подчеркнул, что консультации с МИД страны носили неофициальный характер, и администрация президента не обращалась в ведомство за рекомендациями.

В ноябре 2018 года Путин был приглашен в Париж на торжества, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, где пообщался на торжественном обеде в Елисейском дворце с президентом США Дональдом Трампом.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкий броненосец открыл огонь по польским укреплениям на полуострове Вестерплатте под Гданьском.

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