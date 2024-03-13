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Польская «академия наемников» (Европейская академия безопасности) с 2014 года готовит боевиков для ВСУ со скидкой, но это все равно достаточно дорого.

Об этом директор академии Томас Брыль рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«От полутора тысяч до двух тысяч евро на человека. Эта сумма включает проживание и трехразовое питание. Все включено. У нас очень гибкий подход, господин президент», – так оценил Брыль недельный курс.

Он рассказал, что сейчас с Украины приезжает гораздо меньше солдат на обучение, потому что «все на фронте». Брыль затруднился сказать, сколько поляков сейчас не украинском фронте, но приблизительно оценил количество в «тысячи».

Он заверил «Порошенко», что польское правительство полностью одобряет его деятельность.

«Для Польши это большое удовольствие и честь помогать Украине бороться за свободу», – отрапортовал Брыль Вовану с Лексусом.