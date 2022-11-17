Польша сделала практические шаги для развязывания войны в Белоруссии

Новости Украины

Хочет ли Польша войны? Казалось бы, после случая с ясновельможным трактором и украинской ракетой, когда поляки, основательно поистерив несколько часов, но не найдя понимания со стороны сюзеренов из Вашингтона, резко умерили свой гонор, ответ на этот вопрос ясен. Хотят. Но очень боятся.

Однако уже после ракетно-тракторного инцидента из Белоруссии прозвучало сразу два настораживающих заявления. Сначала заместитель председателя КГБ республики Сергей Теребов в очередной раз подтвердил, что его спецслужба фиксирует нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины, а затем заместитель начальника белорусского Генштаба Валерий Гнилозуб заявил, что военные формирования НАТО в соседних с Белоруссией странах могут стать основой для создания ударных группировок против Москвы и Минска.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Противоречия между словами белорусских силовиков и реакцией польского руководства на самом деле нет. Просто ни Польша, ни НАТО на данный момент не готовы к прямому лобовому столкновению с Россией, обвинения совсем уж шиты белыми нитками, да и двое фермеров из приграничной польской деревни совсем не тянут на роль Франца-Фердинанда. Но все это не отменяет агрессивных планов.

Польша сейчас переживает период небывалой милитаризации. Идут массовые закупки ударных вооружений американского и южнокорейского производства, проводятся учения вблизи белорусских границ, формируются две дополнительные механизированные дивизии, одна из которых также будет дислоцироваться недалеко от границы с Белоруссией. Всего численность вооруженных сил Польши планируют увеличить почти вдвое – с нынешних 163 до 300 тысяч человек. Не нужно быть военным аналитиком, чтобы понять – инцидент с украинской ракетой тоже будет использован для нагнетания военной истерии и дальнейшей милитаризации Польши.

Маловероятно, что поляки и прибалтийские соседи Белоруссии решатся на прямую интервенцию в существующей политической ситуации. Это неминуемо означало бы вступление в конфликт России. И, как показал случай в Пшеводуве, далеко не факт, что в этом конфликте Брюссель и Вашингтон не бросили бы своих не в меру горячих сателлитов на произвол судьбы. Поэтому действовать будут не напрямую. Уже действуют.

Сейчас поставлена задача дестабилизировать Белоруссию и совершить в ней государственный переворот. Если не удастся захватить центральную власть в республике – установить контроль над частью ее территории, установить там свое марионеточное правительство, которое тут же и признать.

Недаром именно сейчас Тихановская, которая более двух лет всячески избегала прямо претендовать на статус главы государства и использовала всевозможные ни к чему не обязывающие эвфемизмы вроде «национальная лидерка», назвала себя избранным президентом Белоруссии. Белорусские оппозиционеры неоднократно предлагали ей принести в Вильнюсе президентскую присягу, став белорусским Гуайдо, но она сделала это только сейчас. Понятно, что самостоятельной политической фигурой она не является, и такое заявление могло быть сделано только после отмашки важных людей в Вашингтоне.

Именно в Польше проходит обучение белорусских боевиков. Это – далеко не секретная информация, адрес рекрутингового центра хорошо известен, и при желании каждый змагар может приехать в Варшаву и стать одним из таких боевиков. Раньше готовили только пушечное мясо для полка имени Калиновского, но с конца лета стали тренировать еще и бойцов для использования внутри Белоруссии в рамках плана «Перамога». Активно формирует свою пятую колонну в Белоруссии и сам полк имени Калиновского.

Казалось бы, какую опасность может представлять для белорусского государства недополк имени Калиновского, чья численность сейчас оценивается в 200-300 штыков, и другие белорусские формирования, набирающиеся боевого опыта на Украине? Даже по самым оптимистичным для змагаров оценкам, их в совокупности не более тысячи.

Однако, даже такое количество подготовленных боевиков, включая снайперов и диверсионно-разведывательные группы, может наделать немало шума. Не стоит забывать и про «пятую колонну». И, главное, о чем не забывают говорить и белорусские спецслужбы, одними белорусами-предателями дело вряд ли ограничится. Та самая интервенция на первом этапе может заключаться в привлечении украинских и польских военных к участию во вторжении под видом белорусских боевиков. Полякам не привыкать, их немало воюет на Украине, изображая ВСУшников.

Минск такими силами не взять и Лукашенко не свергнуть. Мечты о массовом предательстве белорусских военных, которыми тешат себя змагары, так мечтами и останутся. Но захватить несколько райцентров на юге республики и установить там свою власть с теперь уже «легитимной» Тихановской во главе – можно. Спровоцировать беспорядки в крупных городах – тоже. А подавление этих беспорядков, при наличии «избранного президента», формально контролирующего три района, можно уже использовать в качестве повода для полноценной интервенции.

Отступление российских войск из Херсона сделало более вероятным будущий их заход на территорию Украины с севера, с территории Белоруссии. Соответственно, оно же сделало ее приоритетной целью для врагов России. Теперь шатать республику будут с утроенной силой. Поэтому над словами белорусских силовиков, которые еще пару-тройку лет назад казались фантастическими, иронизировать совсем не хочется. Все очень серьезно и ставки максимально высоки.