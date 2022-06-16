«Польша сгорит огнем»: Варшаве напомнили о 1939-м
После инициированного киевским режимом особого статуса для поляков Варшава начинает вести себя на Украине как откровенный мародёр.
Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никогда не пропадали в элите польской идеи, деликатно выражаясь, интегрировать территории, особенно Западной Украины, в той или иной форме. Сегодня для этого сделано очень многое. Они явно торопятся, они пытаются воспользоваться ситуацией, они видят, что Лондон, который там, в качестве главного урядника от США, присутствует, Лондон передал, какие-то функции Варшаве и Варшава пытается очень активно реализовать этот процесс.
Ведут себя как мародёры, потворствует им Зеленский и его банда. И то, что они приняли законодательно, если прочитать то, что там написано – что поляки могут делать всё, что хотят, там, где хотят на территории Украины», – констатировал глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.
В то же время первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров предостерёг польские власти от заигрываний с Западом.
«Последнее заявление депутата Европарламента Сикорского бывшего министра иностранных дел о том, что Украине можно было бы дать тактическое ядерное оружие. Это вообще за гранью нормального понимания жизни. К сожалению, Польшу история ничему не научила.
Сейчас они рассчитывают на старшего брата в лице США и других стран НАТО, но это уже было, когда Франция и Англия обещали Польше поддержку, а 1 августа 39-го года, когда немцы вошли в Польшу, они свои слова забрали обратно. То же самое будет и сейчас – Польша сгорит в этом пламене, которое они сами пытаются раздуть», – предупредил Джабаров.
Спасибо!
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