Польша штампует десятки тысяч соросят из молодых белорусов

10.03.2020, Москва, Елена Острякова

Министерство иностранных дел Польши ввело нулевую тарифную ставку для молодых белорусов.

Об этом сообщает оппозиционное белорусское информационное агентство БелаПАН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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От оплаты за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз в польских консульских учреждениях на территории Белоруссии освобождены дети от 6 до 18 лет и молодежь до 25 лет, принимающая участие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, которые организованы некоммерческими организациями.

По оценкам экспертов, на учебу в Польшу едет уже больше молодых белорусов, чем в Россию. Количество поступивших в польские вузы даже сопоставимо с количеством первокурсников Белорусского госуниверситета.

За последние 10 лет 130 тысяч белорусов получили «карту поляка». Количество выданных рабочих виз в Польшу за последние годы выросло почти в 7 раз.