Польша штампует десятки тысяч соросят из молодых белорусов
Министерство иностранных дел Польши ввело нулевую тарифную ставку для молодых белорусов.
Об этом сообщает оппозиционное белорусское информационное агентство БелаПАН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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От оплаты за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз в польских консульских учреждениях на территории Белоруссии освобождены дети от 6 до 18 лет и молодежь до 25 лет, принимающая участие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, которые организованы некоммерческими организациями.
По оценкам экспертов, на учебу в Польшу едет уже больше молодых белорусов, чем в Россию. Количество поступивших в польские вузы даже сопоставимо с количеством первокурсников Белорусского госуниверситета.
За последние 10 лет 130 тысяч белорусов получили «карту поляка». Количество выданных рабочих виз в Польшу за последние годы выросло почти в 7 раз.
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