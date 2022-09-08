Польша собралась переманить всех украинских IT-специалистов

Новости Украины

Массовый выезд в Польшу украинских специалистов, в первую очередь, в области IT-технологий, является не только следствием российско-украинского вооружённого конфликта, но и многолетней политики польских властей.

Об этом пишет польско-украинский портал ЗУНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор публикации напоминает, что ещё осенью 2019 года вице-премьер-министр и министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин заявил:

«Вместо того, чтобы радоваться тому, что в Польше работает более миллиона украинцев, выполняющих относительно простые работы, мы должны начать бороться за украинских врачей, IT-специалистов и ученых. За последние тридцать лет Польша написала историю больших успехов. За этот период больше всего мы вложили в построение системы формирования и обновления элиты. Меня больше всего интересует привлечение в Польшу людей, которые могут быть польской элитой».

В публикации отмечено, что за последние несколько месяцев Польша смогла с лихвой компенсировать нехватку IT-специалистов, которая в отчёте DESI (Digital Economy and Society Index) за 2021 год оценивалась в 50 тысяч. При этом только с конца февраля по начало июня 2022 года за границы Украины выехали более 57 тысяч айтишников, большинство которых осели в Польше.

«Наш рынок уже имеет много преимуществ, включая географическую, культурную и языковую близость. Мы можем поощрять лучших IT-специалистов, облегчая трудоустройство для этой профессиональной группы, уменьшая бюрократию» – цитируется в публикации Кинга Марчак, генеральный директор польской компании HRS-IT, занимающейся подбором персонала для восточноевропейских разработчиков программного обеспечения.

Одним из таких решений является фактическая отмена для работающих в Польше украинских IT-специалистов нормы закона о том, что после 183 дней пребывания в стране они должны стать её налоговыми резидентами и платить налоги в польскую казну. Правда, речь идёт не об изменении польского закона или польско-украинского соглашения об избежании двойного налогообложения, а о жесте доброй воли – причем даже не на уровне правительства Польши, а только Министерства финансов, которое своим решением отложило применение упомянутого выше закона до конца 2022 года.

Судя по всему, польские власти просто решили подождать с «оптимизацией правил налогового учета» до начала следующего года. Ведь к тому времени будет понятно, стоит ли вообще хоть кому-нибудь возвращаться на Украину, да и у западных соседей мест для переселенцев будет меньше. Ведь 12 из 16 федеральных земель Германии уже объявили о временной остановке приёма украинских беженцев по системе первичного распределения. Польша же не отказывается принимать украинцев, особенно если они умные и при деньгах, отмечает портал ЗУНР.