Польша сознательно голосовала за Россию в ПАСЕ

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

«Адвокат» Украины Польша, считавшаяся одним из самых близких украинских «партнеров», идет на сближение и возобновление отношений с Россией.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, польские СМИ и политики предприняли конкретные шаги навстречу России.

«У нас, почему-то про это мало говорили, но главный звоночек не в том, что Россию возвращают в ПАСЕ – важный звоночек, что Польша проголосовала за возврат.

После чего была встреча министров иностранных дел в Хельсинки – польского и Лаврова, и сейчас обе стороны делают демонстративные шаги друг навстречу другу.

Вплоть до того, что сейчас в программе они обсуждают, что будет приглашение первому или второму лицу России на годовщину освобождения Освенцима – это январь. Но польская хочет на десятилетие на государственном уровне посетить Катынь, гибель самолета Качинского. И россияне дважды уже пускали следователей польских на эти обломки и вроде уже идет разговор, что они могут быть переданы.

На самом деле, пока у нас перетягивание каната внутри страны, вокруг Украины очень серьезно меняется конъюнктура. «Gazeta Wyborcza» – это одна из скептических по отношению к России газет, мы знаем ее государственную националистическую позицию, там большая была буквально неделю назад статья, что как только снимется эмбарго, польские яблоки пойдут на российский рынок. Это же неспроста, для чего-то они это пишут», – отмечает Джангиров.