21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Политика, Таможня, Транспорт, Украина, Экономика
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Польша спасла украинских автоперевозчиков

Польша предоставила Украине дополнительно 3000 транзитных и 1000 двусторонних разрешений на международные автоперевозки, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам разговора с польским коллегой Анджеем Адамчиком.

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«Как и обещали друзья-поляки, украинские грузовики не будут стоять на украинско-польской границе: выделено дополнительно 3000 транзитных разрешений и 1000 двусторонних, чего хватит закрыть потребности грузоперевозок до конца года и выполнить контрактные обязательства украинских компаний перед контрагентами из ЕС» , – рассказал чиновник.

Он отметил, что с 1 января 2019 все двусторонние разрешения будут выдаваться под «тройным контролем»: министерства, транспортной инспекции и АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины).

«Договорились, что с 2019 года приоритетом определяем железнодорожное сообщение: как пассажирское, так и грузовое. Что важно, в вопросе железнодорожных тарифов будем исходить из паритета и достижения максимальной экономической привлекательности для клиентов контейнерных поездов из Китая и двусторонних перевозок», — добавил министр.

В октябре в Мининфраструктуры заявили, что договорились о получении от Польши дополнительно на 2018 год еще 10 тыс. разрешений (8 тыс. транзитных и 2 тыс. универсальных), что увеличит их количество до 216,5 тыс.

Напомним, ввиду исчерпанности прежних квот на границе с Польшей выстраивались многодневные очереди из украинских фур, транспортирующих товары в ЕС.

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