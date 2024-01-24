«Польша стала слугой Украины» – депутаты Сейма

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Визит польского премьера Дональда Туска в Киев не отвечал интересам Варшавы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции заявили депутаты польского Сейма от оппозиционной партии «Конфедерация» Михал Вавер и Марта Чех.

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Так, депутаты в визите увидели еще один эпизод подхода, ранее представленного проигравшей партией ПиС.

«Это означает подход, согласно которому польские политики являются слугами украинской нации. Потому что во время этого визита обсуждалось много тем, и практически ни одна из этих тем не была важной с точки зрения национальных интересов Польши. Обсуждаемые темы были важны с точки зрения интересов украинского народа: военная поддержка, закупки военной техники, открытие новых пограничных переходов, энергетическая и инфраструктурная поддержка Украины, а также поддержка вступления Украины в Европейский Союз. Потому что, несмотря на смену правительства, смену партийных цветов, ПиС сменился на «Платформу», политика нового правительства, как и старого, по-прежнему заключается в том, чтобы быть защитником Украины на международной арене. Более того, он худший адвокат, потому что он бесплатный адвокат, адвокат-волонтер, которому не только никто не заплатит за его услуги, но он даже не почувствует никакой благодарности», – считают политики, которых цитирует партийный сайт.

Они заметили, что во время поездки Туска не обсуждались важные для Польши темы: польские перевозчики, которые находятся в глубоко невыгодном положении по отношению к украинским перевозчикам», наводнения польского рынка агропродовольственной продукцией с Украины.

«Не была затронута и тема исторической политики, эксгумации и поминовения жертв Волынской резни, которая тяжело влияет на польско-украинские отношения. Тема, в которой мы наблюдаем, больше, чем в любой другой теме, высокомерие и дерзость украинских политиков, которые, с одной стороны, в полной мере используют польскую помощь, позволяют польскому народу финансировать большую часть военных усилий Украины, и в то же время проводить антипольскую политику и воспитывать украинских детей, украинскую молодежь в ненависти к полякам и в вере в то, что бандеровцы были национальными героями Украины в то время, когда эти бандеровцы – не только по польскому мнению, но и по объективным историческим, – преступники, ответственные за убийство невинных поляков», – подчеркнули депутаты.

По их словам, эти темы «не могут оставаться слепым пятном в переговорах с Украиной», тем более когда «Украина во многом зависит от Польши».

«Мы требуем, чтобы премьер-министр Дональд Туск начал преследовать польские интересы и говорить об этих польских интересах с украинцами. Чтобы он не продолжил губительную, самоубийственную, бессмысленную линию, которую ранее проводили политики ПиС, которые преследовали в первую очередь украинские интересы, а о польских интересах вспоминали лишь случайно или где-то далеко на заднем плане», – резюмировали польские политики.