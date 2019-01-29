Польша становится для Украины «новой Россией»: Москва проигрывает борьбу за русское население

Руководство России проигрывает борьбу за славянское население Украины – благодаря облегчению легализации украинцев Польша смогла получить несколько миллионов выходцев из бывшей советской республики. Масштабная трудовая миграция меняет географию родственных связей украинцев и поляков.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Постепенно Польша начинает приобретать для Украины такой же статус, какой на протяжении многих лет был у России. То есть появляются смешанные браки, появляется постоянная коммуникация между родственниками, которые оказались в Польше и остались в Украине, завязывается бизнес.

Количество контактов, личных связей выросло многократно. Счет идет на миллионы, миллионы людей находятся в постоянном соприкосновении. Плюс экономические отношения – они тоже очень серьезно играют на руку этому сближению. Товарооборот между Украиной и Польшей составляет не менее 10 млрд долларов. Помимо официальных 7-8 млрд долларов еще 3 млрд долларов – контрабанда», – сказал Романенко.

Напомним, что в России, где демографические данные свидетельствуют о продолжении сокращения населения, беженцы с Украины сталкиваются с бюрократическими преградами для легализации. Обещания чиновников упростить получение гражданства РФ для украинцев пока что остаются декларациями.

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