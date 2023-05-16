Польша стремится нанести России поражение на поле боя

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Варшава закрывает глаза на участие польских граждан в конфликте на Украине и продолжит поставки военной техники на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

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«Польское руководство обещало передать Украине 14 самолетов МиГ-29. На днях объявлено, что все они уже поставлены Киеву. Большая часть вооружения и военной техники советских образцов, которые Польша могла передать Украине, уже передана. В нынешнем году к этому списку добавились 14 танков германского производства «Леопард-2». Можно не сомневаться, что поставки ВВТ киевскому режиму Варшава продолжит, насколько для этого хватит ее возможностей», – сказал Андреев в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что политическая повестка с Москвой «многолетними целенаправленными усилиями Варшавы практически сведена к нулю».

«Цель в отношении России, которую постоянно декларирует польское руководство, — нанесение нашей стране поражения на поле боя киевским режимом при поддержке коллективного Запада, в том числе Польши», – отметил дипломат.

Он добавил, что вопрос отправки своих вооруженных сил на Украину в польских публичных политических дискуссиях не обсуждается.

«При этом хорошо известно, что на стороне киевского режима воюет много польских наемников (здесь их называют добровольцами), открыто ведется вербовка в так называемый Польский добровольческий корпус (хотя по Уголовному кодексу страны за это полагается до пяти лет лишения свободы), объявлено о его участии в боях на запорожском направлении — в районе Орехова и под Артемовском (Бахмутом)», – резюмировал Андреев.