08.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Польша, Россия, Украина
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Польша строит новую Речь Посполитую при поддержке США: Белоруссия – первая цель




Польша проводит в отношении Украины и Белоруссии стратегию непрямых действий.

Об этом на «круглом столе» в Москве заявил заведующий отдела Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель этой стратегии – имперское доминирование не только на территориях, исторически входивших в состав Речи Посполитой до разделов, но и в Крыму, Калининградской области и ряде других территорий. Но доминирование на такой огромной территории возможно только при покровительстве США», – сказал Фадеев.

По его словам, проявлением такой политики является «перетягивание политического класса Украины и Белоруссии в либерально-демократический лагерь, в том числе, посредством западных ценностей через СМИ, расположенные на территории Польши, обмена студентами, научных и культурных контактов».

«Идея построения новой Речи Посполитой путем реализации сильной политики доминирует в политическом курсе правящей партии. На практике Варшава предпочитает использовать стратегию непрямых действий…

На первом этапе Польша будет отстаивать вариант сближения с Белоруссией по линии ЕС, когда Белоруссия будет отдельно оговаривать условия с каждым членом Евросоюза», – сказать Фадеев.

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