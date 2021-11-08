Польша стянула войска к границе с Белоруссией. Миграционный кризис может перерасти в вооруженный

Колонна мигрантов численностью более тысячи человек направилась сегодня утром к КПП «Брузги» на белорусско-польской границе.

После того, как сообщения об этом появились в СМИ, в Польше была объявлена боевая готовность. Министр обороны страны Мариуш Блащак написал в своем Твиттере, что на границе дежурят более 12 тысяч польских солдат.

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МИД Польши назвал вышедшую к границе колонну мигрантов крупнейшей из всех имевших место до сих пор. По информации польских СМИ, движение автомобилей через КПП фактически прекращено. Варшавские обозреватели поспешили обвинить белорусские власти в том, что это официальный Минск организовал марш мигрантов к границе.

Однако вскоре выяснилось, что это не так. Видео с призывом собраться и пойти к польской границе было опубликовано в Facebook вечером 6 ноября курдскими беженцами. Мигранты собирались пойти именно на КПП, чтобы законно пересечь границу Белоруссии и затем просить поляков, чтобы те их пустили в Польшу. Но как раз белорусские пограничники согнали беженцев с дороги.

Тогда курды ушли в лес и стали предпринимать попытки прорвать проволочное заграждение на границе. Некоторые их них были удачными, и группы по 10-15 человек проскакивали на польскую сторону. В других местах беженцы встречали сопротивление: польские пограничники использовали против них какой-то газ. Также были задействованы дроны и даже вертолеты.

К середине дня забеспокоилась и Литва. Там также собрались ввести чрезвычайное положение. Вильнюс начал стягивать на границу войска. Глава Службы охраны госграницы Рустамас Любаевас оценил число мигрантов от 1 тысячи до пяти тысяч человек.

Погранкомитет Белоруссии выступил с заявлением о том, что «все эти люди, в том числе женщины и дети, не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно».

«По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека», – говорится в заявлении.

При этом сами белорусские пограничники не исключают «провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев» и также несут службу в усиленном режиме, чтобы в случае необходимости предотвратить провокации.

«Польша готова применить танки и оружие против мигрантов на польско-белорусской границе, а, возможно, и организовать вооруженную провокацию против белорусских пограничников. Внимательно следим, кто и как это комментирует. Очень четкий маркер союзника и противника в ситуации реального противостояния с наиболее агрессивной страной западного мира, которая в августе 2020-го пыталась совершить госпереворот в Беларуси, устроить гибридную спецоперацию с целью захвата Гродно и окрестностей», – написал в своем телеграм-канале белорусский политолог Алексей Дзермант.

Его российский коллега Марат Баширов предполагает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко способен пойти на дальнейшее обострение кризиса.

«Если беженцы разобьют лагерь в нейтральной зоне между Беларусью и Польшей, последняя окажется в очень сложной ситуации. Это будет многодневный сериал про злых поляков и несчастных курдов. А ведь Батька может им палатки и полевые кухни подогнать. А теперь представьте, что такие лагеря начнут плодиться вдоль всей границы Польши и Прибалтики», – написал эксперт.

Белорусский телеведущий Игорь Тур уверяет, что Польше достаточно просто попросить Лукашенко, и миграционный кризис закончится.

«Может ли Лукашенко взяться за вопрос мигрантов и закрыть канал? По щелчку пальцами к завтрашнему утру мигрантов на территории Беларуси может не быть. Система к этому готова давно. Ну, попросите у Лукашенко. Он решит всё за сутки. Тут надо определиться – или гордый демократический самострел себе в ногу, или адекватное сотрудничество», – откровенно шантажирует Тур.