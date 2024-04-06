Польша сумасшедшими темпами и без всякого плана скупает оружие

Польское общество продолжает быть откровенно русофобски м, а потому для импорта из РФ здесь нет перспектив.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил польский социолог, главред журнала Krytyka Polityczna Славомир Сераковский, отвечая на вопрос, есть ли импорт российской продукции в Польшу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Могу сказать, что я на уровне повседневной жизни не видел, чтобы кто-то где-то покупал российские товары. Возле моего дома магазин украинских товаров и продуктов, его держат украинцы, и он самый популярный в районе, потому что там продукты вкуснее. И, поверьте, этого достаточно, чтобы туда ходили люди. Относительно российских товаров и продуктов, я знаю, что есть контрабанда, есть какие-то проценты того, что в Польшу заезжало, но могу вас сказать, что поляки очень антироссийски настроенные люди. Вряд ли у этого импорта есть будущее», – считает социолог.

Он говорит, что поляки «недостаточно серьезно» относятся к вероятному нападению России на Польшу.

«Но это психологически понятно, пока тебя это не коснулось напрямую, поверить в возможность войны очень сложно. Но при этом Польша скупает сумасшедшими темпами оружие, вообще без всякого плана. Мы уже купили больше Himars, чем их может произвести индустрия. Мы заказали 500 Himars, такое количество нереально произвести. Мы формируем самую большую армию в Европе. Мы покупаем 100 вертолетов Black Hawk, но только персонал для полетов на них и обслуживания Польша должна готовить 10 лет. В этом плане мы делаем сумасшедшую, но хорошую работу», – доволен Серакавоский.