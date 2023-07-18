Польша тоже хочет стать полигоном для испытания западного оружия

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Премьер-министр Польши заявил, что американская база системы ПРО в польском селе Редзиково, которая должна начать работу до конца нынешнего года, «будет защищать польское небо». Однако это не соответствует действительности.

База в Редзиково предназначена для защиты от баллистических ракет военных объектов США и их союзников в Западной Европе, при этом сама может стать целью атаки со стороны России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Польша и Украина подтверждают свой статус братских (или сестринских?) стран, но специфическим образом. Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Financial Times, что его страна является «идеальным полигоном» для испытания оружия, поставляемого Западом. Речь шла, в первую очередь, о системах ПВО и ракетно-артиллерийском вооружении.

Но в Польше решили подчеркнуть, что на её территории вскоре будет введён в эксплуатацию объект американской системы противоракетной обороны (ПРО), предназначенной для перехвата баллистических ракет средней дальности.

К концу текущего года в Редзиково на севере Польши заработает американский противоракетный щит, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе совместной пресс-конференции с послом США в Польше Мареком Бжезинским.

«Наше правительство ведет эффективные сделки и переговоры. К концу этого года весь объект и ИТ-система должны быть готовы. Защита польского неба так же необходима, как и защита польской земли», – сказал он.

В свою очередь, посол США в Польше Марк Бжезинский заявил, что объект ПРО в Редзиково защитит и поляков, и американцев.

«Мы благодарим Польшу за то, что она предоставила нам эту безопасность», – сказал он.

Соединенные Штаты планируют иметь в Европе две базы, оснащенные системой ПРО Aegis Ashore, из которых одна, расположенная в Девеселу (Румыния), действует с 2016 года. Система Aegis Ashore в Польше имеет решающее значение для завершения проекта Европейского фазового адаптивного подхода (EPAA), предназначенного для противодействия баллистическим ракетам средней дальности.

В состав EPAA входят радиолокационные и ракетные станции в Девеселу в Румынии и Редзиково в Польше, а также радар противоракетной обороны в Турции и командный центр в Германии. Кроме того, несколько американских эсминцев, интегрированных с системой Aegis Ashore, размещены на испанской военно-морской базе Рота. Однако на самом деле эта система предназначена для Западной Европы, причём, в первую очередь, – американских военных объектов там.

«Американцы чувствуют угрозу межконтинентальных ракет, и эта база будет эффективно вести разведку и обнаруживать их. Однако это важно, прежде всего, для Западной Европы и США, потому что до нас, вероятно, все долетит», – заявлял еще после начала строительства объекта в Редзиково генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутных войск Польши.

Генерал отметил, что из-за малого времени полета база не обеспечит защиту от ракет, запускаемых, например, из европейской части России. Это подтверждали и в Министерстве обороны Польши.

Томаш Бадовски из Национального центра стратегических исследований подчеркнул, что база в Редзиково предназначена для защиты территории США и не будет напрямую защищать территорию Польши.

«Но если у американцев есть элементы инфраструктуры на территории Польши, которые важны для их собственной безопасности, мы приобретем определенную важность в защите нашей территории», – сказал Бадовски.

С другой стороны, в случае любого американо-российского конфликта база в Редзиково станет одной из первых целей российской атаки.

«Я даже допускаю, что это может быть ядерная атака», – сказал эксперт.

Вероятность подобного развития событий увеличивается ещё и в связи с тем, что пусковые установки баз в Редзиково и Девеселу позволяют запускать не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты «Томагавк» наземного базирования. Об этом ещё в августе 2019 года предупреждал президент России Владимир Путин.

«Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть расположены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение», – сказал тогда российский лидер.

Путин добавил, что не уверен в том, что американская сторона будет информировать европейских партнеров о том, какое программное обеспечение в этих системах находится.

«Для нас это означает, что возникает новая угроза, на которую мы соответствующим образом должны реагировать», – отметил он.

Но если ранее американские военные публично отрицали наличие «Томагавков» на базах ПРО в Румынии и Польше, то во время упомянутой пресс-конференции Моравецкого и Бжезинского об этом не было сказано ни слова. Польский премьер лишь пафосно заявил:

«Мы являемся частью передовой системы противоракетной обороны. Это также исполнение воли покойного президента Леха Качиньского».

При всей русофобии последнего, вряд ли он ради нанесения ущерба России был готов забрать с собой в могилу миллионы поляков. А вот его брат-близнец Ярослав Качинький, который ныне является единственным вице-премьером и фактически руководит Польшей, куда менее адекватен. Кроме того, возглавляемая им правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС), согласно опросам, не сможет сформировать правительство по результатам осенних парламентских выборов.

В связи с этим лидер ПиС ищет любую возможность поднять рейтинг своей партии, не брезгуя различными провокациями. К примеру, осенью 2022 года, когда по польской территории ударила украинская зенитная ракета, убив двух поляков, президент Польши Анджей Дуда (выдвиженец ПиС и бывший референт Качиньского) на полном серьёзе заявлял о «российской атаке» и требовал активировать статью 5 Договора НАТО.

Тогда американцы быстро уняли своих польских марионеток, но в условиях провала украинского контрнаступления «удар Москвы по Польше» вполне может быть инсценирован с целью эскалации боевых действий. Ради такого дела и не до конца введённую базу ПРО в Редзиково можно использовать.