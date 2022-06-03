Польша ударила по своим гражданам, отказавшись от российского угля

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Как сообщила польская министр климата и окружающей среды Анна Москва, государственная компания PGE Paliwa ожидает доставки угля и прибытия в порт города Гданьска восьми суден из разных стран.

Пока в порту разгружают уголь из Колумбии.

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Польские власти надеются на получение в ближайшие сроки 700 тысяч тонн черного топлива. Уголь для страны покупают в США, Колумбии, Индонезии, Южной Африке и Австралии.

В связи с необходимостью использования морского транспорта импортный уголь стоит на много дороже российского сырья, от которого польские власти отказались по собственной инициативе и политическим мотивам.

Доля России составляла 70% от всего импортированного в Польшу угля. У польской же угледобывающей отрасли нет возможности обеспечения страны собственным сырьем. Это связано с закрытием и выводом из эксплуатации многих польских шахт еще в начале века.

Несмотря на ограниченное производство, польский уголь используют крупнейшие ТЭЦ страны. Но большинство угля для частных и индивидуальных потребители импортировалось. Российский уголь был самим дешевым, поэтому осенью ожидается рост цен, который ударит особенно сильно по бюджетам менее обеспеченных групп населения.