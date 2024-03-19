Польша, увидев угрозу краха украинского фронта, отказала Киеву в новейшем оружии

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Польша закупит у США вооружение, в том числе вертолеты AH-64E Apache, но они не будут передаваться Украине.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вооружение Варшава намерена приобрести за кредит, эквивалентный двум миллиардам злотых (около 500 миллионов долларов), договоренность о чем была достигнута на прошлой неделе в ходе визита в США польского президента Анджея Дуды и премьера Дональда Туска.

Кроме вертолетов, США согласились продать полякам более 800 ракет «земля-воздух» большой дальности JASSM, 745 ракет «воздух-воздух» AIM-120C и более 200 ракет «воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder Block II.

Сегодня в эфире польского телеканала TVN 24 у Северы поинтересовались, планирует Польша что-то из этого передать Украине.

«Во-первых, нам абсолютно необходима эта техника. Во-вторых, это самое технологичное оборудование, доступное сегодня в мире, особенно Apache в последней версии. В настоящее время я не вижу никаких причин или возможности дать согласие на передачу», – сказал глава БНБ.

По его словам, «Apache сегодня не принесет ожидаемых результатов в Украине, потому что нет возможности получить там превосходство в воздухе».

Кроме того, он повторил дежурную мантру, распространяемой западной пропагандой, что «в ближайшие годы Европа столкнется с риском конвенциональной войны, к которой мы должны быть готовы, чтобы ее избежать».

Еще ему был задан вопрос, является ли худшим сценарием ситуация, при которой фронт на Украине рухнет, а Россия займет большую территорию страны и начнет задаваться вопросом: «Кто будет следующим?».

По словам Северы, ему не хотелось бы «идти в сторону запугивания и создания чувства угрозы, которая вырывается из-под контроля», но при этом он боится, что «риск краха фронта недооценен».