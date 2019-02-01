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01.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, ЕС, Крым, Политика, Россия, Украина
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Польша: В России приближается Майдан, заберём Крым и Донбасс у русских

Рейтинг президента России падает, в стране усиливается недовольство властью и грядет своя версия «Революции достоинства». Такие прогнозы в интервью киевской газете «День» сделал уже бывший посол Польши на Украине Ян Пекло, чья каденция закончилась накануне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам польского дипломата, эти процессы в России могут привести к возвращению Крыма и Донбасса.

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«Рейтинг Путина падает. Согласно опросу, он составляет 33%. А это очень маленький рейтинг. Поэтому можно сказать, что какой-то процесс в России продолжается, какое-то недовольство растет. И Россия задействована военно в Сирии, Украины, Армении, Грузии, Абхазии и Осетии, а также сейчас в Венесуэле. Поэтому можно сказать, что грядет новая версия «Революции достоинства». Потому что возникает вопрос, как можно платить за все эти военные авантюры. А она платит это за счет стандартов жизни россиян.

Поэтому я считаю, что в России есть начало недовольство и думаю, если изменения будут, то они позволят решить проблемы Донбасса и Крыма», – заявил Пекло.

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