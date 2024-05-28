Польша в шаге от войны с Россией – экс-замгоссекретаря страны

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Польша уже находится на грани войны с Россией, но не будет сбивать российские ракеты, летящие на Украину.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кульпа обвинил Россию в организации ряда крупных пожаров на территории Польши (напомним, ранее версию причастности российских спецслужб озвучил премьер страны), посчитав это гибридной войной, в которой уже участвует Варшава.

«Польша сама находится в условиях этой гибридной войны. То, что происходит в Польше сейчас, эти пожары, которые, оказывается, организованы Российской Федерацией, – это уже просто грань конфликта. На самом деле, будут введены ограничения, например, для русских дипломатов, не смогут они беспрепятственно передвигаться по территории Польши. Это уже мы на грани признания того, что мы воюем», – трепался Кульпа.

Бывший топ-чиновник при этом отверг предположение о том, что Польша могла бы задействовать свои ПВО для отражения российских ударов по территории Украины:

«Я думаю, что Польша здесь не сделает даже на пять миллиметров больше, чем будет решение союзников, прежде всего, Соединенных Штатов. Хочу напомнить, что русская ракета (на самом дедле украинская – ред.) попала на территорию Польши, погибли два гражданина. Об этом мы получили информацию от президента Байдена, это о многом говорит. На самом деле, есть полный консенсус, что Польша будет придерживаться позиции Североатлантического Альянса и просто все будет на основе 4-й, 5-й статьи, без никаких отклонений. Не будет Польша вырываться, чтобы стать активным участником кинетической войны».