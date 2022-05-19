Польша в ушерб себе спасает Украину от дефицита бензина

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Новости Украины

Украина получит 25 тыс. тонн бензина из польских запасов. Об этом сообщила вице-премьер-министерка экономики Украины Юлия Свириденко, которая встретилась в Киеве с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой. Об этом сообщает Польское радио.

Во время совместной пресс-конференции с Анной Москвой, министерша Юлия Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива на Украину поставлялось из России и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты. Кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего на Украине ощущается острый дефицит топлива, а бензин на заправках стоит уже свыше 100 гривен ( около 4 долларов)

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Украинский министр отметила, что в рамках помощи из польских запасов будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего. Как подчеркнула она, Украина станет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

В свою очередь Анна Москова отметила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. По ее словам, такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было.

Создаются новые направления поставок и новая система энергетической безопасности. По словам польского министерства окружающей среды, сотрудничество продолжится и в мирное время.

Напомним, Польша, как и другие страны ЕС в последние месяцы столкнулась с дефицитом топлива из-за введенных Западом санкций против РФ.