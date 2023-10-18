Польша: вассалов Вашингтона сменят леволиберальные бюрократы

Парламентские выборы – 2023 в Польше получились довольно нервными. Миллионный митинг, демонстративная отставка ключевых генералов, пробойкотированные оппозицией четыре референдума и потому признанные несостоявшимися – чего только мы этой осенью не увидели. Экс-президент Лех Валенса даже предсказал своей стране массовые беспорядки вплоть до начала гражданской войны.

Наконец, голосование закончилось, голоса подсчитаны, цифры озвучены, и пока не похоже, чтобы прогноз Валенсы начал сбываться. Тектонических изменений в отношениях с Россией и Белоруссией тоже ожидать не приходится.

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С обоих сторон – патентованные русофобы. «Конфедерация», единственная сила в польском парламенте, сохраняющая относительно адекватное отношение к восточным соседям, набрала чуть более 7 процентов голосов и будет находиться там на положении неприкасаемых.

Вот только не соглашусь и с теми, кто говорит, что изменений не будет совсем. Главное содержание этих выборов – замена вассалов Лондона и Вашингтона на ориентированных на Брюссель леволиберальных евробюрократов. Поэтому совсем без турбулентности не обойтись.

А это значит, что Варшава может сбавить обороты на внешнеполитической сцене. Там будут больше заняты внутренними разборками, тем более что розыгрыш главного приза еще впереди. Президентские выборы пройдут только в 2025 году, и за это время еще многое может случиться.

Глядя из Белоруссии, есть основания надеяться на то, что смена правительства в Варшаве приведет к снижению напряженности на белорусско-польской границе.

Одной из проблем Дуды и Качиньского была зашкаливающая милитаризация. Польша поставила рекорд НАТО по военным расходам, а великопольский империализм стал чуть ли не официальной идеологией.

Может быть, людям старшего поколения, живущим в провинции, которые были электоральным ядром PiS и импонировали разговоры про Польшу «от можа до можа», но избиратели помоложе осознавали, что, случись что, во все эти новые танки с высокой долей вероятности придется садиться им самим.

Разумеется, русофобия никуда не денется и возможности нагадить России и Белоруссии новые власти тоже не упустят. Скорее всего, будучи либералами и леваками, новые власти будут ненавидеть нас еще больше. Вот только лязгания оружием возле границ, по возможности, постараются избегать и лезть на рожон без большой нужды не будут.

Да, Польша – президентская республика и контроль над внешней политикой и силовым блоком остается в руках Дуды и PiS. Вот, только парламент будет контролировать оппозиция, она же – утверждать бюджетные расходы, да и президентские выборы не за горами. В интересах «Права и справедливости» – дать новому правительству возможность «наломать дров» и, тем самым, обеспечить себе на них триумфальную победу.

Что касается белорусской «беглой оппозиции», то у нее с польскими либералами отношения даже лучше, чем с консерваторами. Змагары еще припоминают партии PiS то, как, придя к власти в 2015 году, они пытались заигрывать с Лукашенко, пользуясь его очередным охлаждением отношений с Москвой и надеясь вовлечь в свою орбиту.

Увлекшись такой real politic, они даже чуть было не закрыли свой главный пропагандистский рупор в Белоруссии – телеканал Belsat. Отбить телеканал помогли именно евролибералы и более дальновидные англичане.

Но и «беглым» перестановки в Варшаве не сулит спокойной и безбедной жизни. У этой публики многое было построено на личных связях, в том числе коррупционных. Поэтому им надо быть готовым к перераспределению финансовых потоков и новым коррупционным скандалам. Вместе с проворовавшимися змагарами будут топить и их польских покровителей.

И, наконец, Украина. Разумеется, при всей русофобии поляков, миллиону украинских беженцев (впрочем, белорусских тоже, хотя и в меньшей степени) они далеко не рады. Они обвалили рынок труда, устремили в потолок цены на аренду недвижимости и сильно осложнили криминогенную обстановку.

Генетическую ненависть к бандеровцам тоже никакая пропаганда побороть не в силах. Недавнее обострение польско-украинских отношений отражает именно эти настроения. Сейчас многие, в первую очередь, украинские эксперты прогнозируют новое потепление. Вероятно, оно состоится – евролибералы попросту подчинятся брюссельской повестке, но будет вынужденным и хрупким.