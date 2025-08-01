Польша всерьёз готовится к войне с Россией, но может оказаться в положении Украины – эксперт
В теме подготовки Польши к войне с Россией есть главный очаг нестабильности, и это позиция Америки, а не козни Москвы.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Польша давно, кстати, единственная из стран Восточной Европы, которая действительно готовится к возможной войне. Единственная страна, которая радикально поднимает численность ВС, по-моему, в планах до 300 тысяч, которые занимаются и подготовкой резервистов, и НВП.
А самое главное, она активно закупает вооружения, причём, не только у США и Германии, как раньше, но теперь и у Южной Кореи. Кстати, это первая страна Восточной Европы, которая получит на вооружение своих ВВС F-35. Поэтому тема «Путин нападёт» будет для польских политиков неизменной», – сказал Золотарёв.
Однако он подчеркнул, что зависимость от американцев – «это очень короткий поводок».
«Его можно буквально кнопкой выключить, те же F-35, если США не понравится. И использование этого оружия, передача третьим странам или использование в других конфликтах требует согласие страны, которая оружие предоставляла. Это американский поводочек для европейских стран-членов НАТО, чтобы далеко не убежали»,– заключил эксперт.
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