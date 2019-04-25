Польша вступила в российско-белорусскую нефтяную войну
Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» компания PERN направила письмо российской «Транснефти», в котором сообщила, что прекращает прокачку российской нефти из-за ее низкого качества.
Напомним, что 19 апреля было обнаружено: в нефти, поступающей в Белоруссию по южной ветке «Дружбы» значительно превышено содержание хлорорганики.
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Польские заявления волшебным образом совпали с завершением российско-белорусских переговоров по поводу ситуации с нефтепроводом «Дружба». Российская сторона их итоги не комментирует, белорусская, напротив, через государственные СМИ заявляет о провале.
«К сожалению, проблемы белорусских коллег в России считают второстепенными, и ссылаются на обязательства перед иными партнерами. Промедление увеличивает и без того колоссальный ущерб нефтехимической отрасли в Белоруссии, Украине и Евросоюзе», — сообщил телеканал «Беларусь 1».
Второй телеканал ОНТ утверждает, что Белоруссия уже понесла убытков «на сотни миллионов долларов» и рассчитывает на компенсации.
Как сообщалось ранее, тон белорусских официальных лиц неожиданно изменился на третий день после инцидента. Поначалу нефтяники спокойно обсуждали проблему, тем более, что «Транснефть» ее признала. Однако в понедельник стали заявлять о том, что ищут поставки «альтернативной нефти».
Эксперты склонны рассматривать белорусские претензии в контексте недавнего отказа России от поставок топлива на Украину. Россия поставляла туда нефтепродуктов на 2 млрд долларов в год. Белоруссия хочет заместить эту потерю своим бензином, но для этого ей нужна дополнительная нефть, желательно, как и раньше, по льготным ценам.
Возможно, именно выдвижение этих смелых требований привело к провалу переговоров в Москве. «Украинский след» объясняет и неожиданную готовность Польши вмешаться в нефтяную войну государств-союзников.
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