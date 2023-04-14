Польша втягивает Украину и Прибалтику в «Речь Посполитую 2.0»

Любовь Смирнова .  
14.04.2023 20:33
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина может инициировать некое союзное объединение с Польшей и странами Прибалтики по примеру Евросоюза. Официально территория останется государством Украина, а по факту не будет границ с Польшей, и политика Киева будет напрямую диктоваться из Варшавы , но под кураторством США.

Такое мнение в эфире телеканала НТС высказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может инициировать некое союзное объединение с Польшей и странами Прибалтики по примеру Евросоюза....

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«Польша так или иначе она замешана в этом конфликте, и она уже принимает участие на стороне украинских боевиков и Соединённых Штатов. Насколько она готова дальше пойти по этому сценарию, как говорится, вопрос риторический, – отметил он.

– Но, я считаю, что подобные варианты тоже нужно рассматривать. Пусть не за западные области, потому что поляки сейчас пытаются восстановить Речь Посполитую и этого в принципе не скрывают. Но Зеленский, скорее всего, пытается сделать какой-то союз, где размоются полностью понятия как Украина, Польша. То есть – по принципу Евросоюза, где вроде бы отдельное государство, но его невозможно определить – там нет ни границ, ничего, всё совместное и всё общее.

Вот, я думаю, они поэтому сценарию пытаются с прибалтами и с поляками создать какую-то коалицию свою, и всех тех, кто потенциальные кандидаты, сюда сейчас пытаются привлечь к специальной военной операции, которую мы проводим. Поскольку свои силы и средства у них реально заканчиваются, и они не способны сейчас провернуть что-то очень полномасштабное без помощи извне».

Марочко добавил, что сейчас Польша стала подготовительной базой для тренировки украинских боевиков, и управлять НАТОвской техникой, которую страны Запады обещали предоставить Украине, будут польские военные.

«Мы знаем, что там очень много обученных военнослужащих, которые умеют управлять НАТОвской техникой, сейчас отправляются на Украину, и вполне возможно, что экипажи танков и другой бронетехники будут либо смешанные, либо чисто польские. Хочу отметить, что Польша буквально превратилась в один сплошной полигон, где тренируют украинских боевиков, где тренируются наёмники, и тут Польша действительно может серьёзно повлиять и поучаствовать в происходящем на Украине», – подчеркнул эксперт.

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