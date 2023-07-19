Польша выходит на восточную границу 1772 года

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Если обсуждаемый ввод польских войск на Украину должен получить одобрение союзников Варшавы по НАТО (хотя бы неформальное), то проекты «мягкой», административно-экономической оккупации части территории Украины в Польше могут реализовать самостоятельно.

Один из таких проектов стартовал 17-18 июля в ходе визита во Львов и Луцк государственного секретаря Министерства развития и региональной политики Польши Ядвиги Эмилевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она с 2015 по 2020 годы занимала различные министерские должности в двух правительствах ПиС, в частности, была министром предпринимательства и технологий, министром развития, и даже вице-премьером. А в мае 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил Ядвигу Эмилевич на нынешнюю должность, и одновременно – правительственным уполномоченным по вопросам польско-украинского сотрудничества в сфере развития.

Именно она запустила на территории Западной Украины пилотный проект «Польский сервис восстановления Украины». Формально его реализует Центр стратегических исследований (CSS) Варшавского института предпринимательства (WEI) – близкого к польским властям think-tank.

Достаточно отметить, что руководит CSS WEI Адам Эберхардт, который в 2016-2022 годах возглавлял Центр Восточных исследований в Варшаве, тесно сотрудничающий с МИД и правительством Польши.

Да и сам проект на 90 с лишним процентов профинансирован из бюджета Польши в рамках дотации, предназначенной для «усиления польского экономического представительства в западных областях Украины». К тому же он предполагает не только привлечение польских компаний на Украину и поддержку польско-украинского экономического сотрудничества, но и «налаживание контактов с органами местного самоуправления и местной администрации».

Стоит обратить внимание, что проект выходит за рамки Галичины и Волыни, которые находились в составе Польши в 1919-1939 годах, то есть Львовской, Ивано-Франсковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей. Он охватывает Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую области – их территория тоже была частью Речи Посполитой, но до 1772 года.

Зато тут, в отличие от волынских и галицких областей, где поляков после Второй мировой почти не осталось, есть реальные польские общины.

Центральный офис проекта будет находиться в Киеве, но основная нагрузка ляжет на его региональные подразделения, которые разместятся во Львове, Луцке и Виннице. Собственно, львовский офис и был открыт в ходе визита Ядвиги Эмилевич во Львов 17 июля.

Однако центральным мероприятием визита был семинар «Польско-украинское сотрудничество и перспективы восстановления Украины», на который собрались руководители города и области. Польская чиновница рассказала им о том, как её страна собирается зарабатывать на Украине, и пыталась успокоить – мол, украинскому бизнесу тоже что-то достанется.

«Мы являемся первой европейской страной, которая подготовила для фирм, занимающихся здесь инвестиционной или торговой деятельностью, так называемое экспортное страхование. Также они могут получать специальные кредиты под государственное гарантирование. Такое страхование будет доступно и для украинских фирм. Более того, для этого им не нужно будет открывать специальное юридическое лицо в Польше. Достаточно будет иметь в Польше филиал или польского партнера. Также с сентября начинает работу специальный инвестиционный фонд. Этот фонд будет предусматривать предоставление ссуд под низкий процент для фирм, которые будут работать на Украине», – сообщила Эмилевич.

Она добавила:

«Сегодня Польша – своеобразный хаб военной и гуманитарной помощи для Украины, мы надеемся, что таким образом это будет происходить и в смысле восстановления Украины. Речь идет не только о польских фирмах. Это могут быть компании и из других стран, но они будут проезжать через Польшу, и для этого нужна дополнительная инфраструктура: и дороги, и железные дороги. Благодаря нашим стараниям Европейская комиссия предусмотрела расходы на строительство железной дороги с европейской шириной колеи, соединяющей Варшаву со Львовом и Киевом».

Эмилевич не скрывала, что на большинство этих подрядов априори претендуют польские компании, которые рассчитывают строить «пункты пропуска на границе, дороги и большие жилые здания». В то же время польская чиновница отметила, что есть много трудностей, связанных не только с боевыми действиями на Украине, но и с тем, что два государства имеют разные правовые системы.

Поэтому, по её словам, Варшава и Киев договорились об усовершенствовании соответствующего законодательства обеих стран, об упрощении бюрократических процедур. Эмилевич выразила надежду, что до конца августа этого года две страны подготовят «дорожную карту» преодоления взаимных барьеров в развитии польско-украинского сотрудничества.

«Часто это не требует законодательных изменений, а только каких-то процедурных. И мы услышали такие вещи готовности со стороны украинского правительства», – сказала она.

Губернатор Львовщины Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый разве что в рот польской гостье не заглядывали. Градоначальник обещал польскому бизнесу «невероятные перспективы», но при этом фактически озвучил цену «входного билета».

«Не вопрос – построить транспортные коридоры во Львов, вопрос – перестроить транспортную инфраструктуру во Львове в сочетании с железнодорожным вокзалом, с аэропортом, построить ещё один вокзал. Это инвестиция ориентировочно в 1 миллиард евро. Здесь я ожидаю лидерство со стороны Польши. Потому что это, акцентирую, вопрос национальной безопасности Украины и Польши» – заявил Садовый.

Сложно сказать, придут ли из Польши такие деньги во Львов, в центре которого высится памятник Степана Бандеры и регулярно проходят «марши УПА*». По крайней мере, Эмилевич никаких сумм ожидаемых инвестиций не называла даже на отдельной встрече с Садовым. Из конкретных цифр чиновница вообще озвучила лишь одну: на данный момент на территории Украины реально работает более 600 польских компаний. Однако какая часть из них в восьми упомянутых областях – неизвестно.

Кроме того, из выступлений польских гостей во Львове и на следующий день в Луцке стало очевидно, что проект в первую очередь нацелен не столько на польский бизнес, сколько на местных украинских чиновников.

«Мы создаем платформу для диалога между польским и украинским бизнесом, а также платформу для диалога с участием институтов развития, государственной и местной власти. Локальное присутствие, не только в Киеве, но и в украинских регионах, может быть польским конкурентным преимуществом» – заявил Адам Эберхардт.

В свою очередь, представитель польского государственного Банка народного хозяйства (BGK) Богдан Завадевич отметил, что BGK сосредотачивается на финансовых инструментах, связанных с помощью развитию.

«Банк народного хозяйства является единственным учреждением в Польше, которое может управлять средствами ЕС и может подать заявку на получение этих средств», – пояснил он, добавив, что BGK, опираясь на опыт работы в Польше, хотел бы сосредоточиться на проектах в украинских органах местного самоуправления.

На семинаре «Польско-украинское сотрудничество и перспективы восстановления Украины», состоявшемся 18 июля в Луцке, присутствовало руководство двух областей – Волынской и Ровенской. На нём говорилось о том, что именно они могут стать пилотными для расширенного сотрудничества с польской стороной – видимо, аппетиты у местных чиновников меньше, чем у львовских.

При этом речь шла именно о технических аспектах интеграции украинских регионов в Польшу: сертификацию продукции, переквалификацию украинских специалистов в соответствии с требованиями польской стороны и т.п.

«Восстановление Украины не будет происходить на уровне Варшавы и Киева, но и на региональном уровне также. Сотрудничество с приграничными регионами, создание специальных экономических зон, то есть условий определенного рода привилегий для бизнеса из-за пределов Украины – это основные направления, над которыми мы будем пытаться работать вместе», – заявила Эмилевич в Луцке.

Уполномоченная правительства Польши по вопросам польско-украинского сотрудничества отметила, что Волынь занимает особое место во взаимных отношениях двух стран.

«С одной стороны, региональная близость, с другой – непростая история. Однако важно также, что власти области были очень активно вовлечены в мероприятия к 11 июля [годовщина «Волынской резни»]. И это также важно, и я думаю, что это имеет значение для польских предпринимателей, часто управляющих бизнесом, с одной стороны, а с другой – возглавляющих общества, которые чтят память о прошлом» – подчеркнула она.

Чиновница посетила римско-католический кафедральный собор в Луцке, где 9 июля президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский почтили память поляков, убитых украинскими националистами в ходе «Волынской резни», и возложила цветы у памятного креста.

Офисы проекта «Польский сервис восстановления Украины» в Луцке и Виннице пока формально не открыты, но их функцию де-факто выполняют консульства Польши в этих городах, да и посол Польши Бартош Цихоцкий сопровождал Эмилевич в поездке по Западной Украине. Собственно, директор киевского офиса Варшавского института предпринимательства Юзеф Ланг в основном работает на территории посольства Польши в Киеве.

Хотя упомянутый проект – действительно пилотный, но присутствие в свите пани Эмилевич упомянутого представителя польского госбанка BGK и партнёрство Союза предпринимателей и работодателей Польши демонстрируют, что это лишь первая ласточка польской экономической (и не только) экспансии на Украине.

Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков – так же, как и выход к Чёрному морю (которого Речь Посполитая, кстати, никогда не имела).