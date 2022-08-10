Польша захватывает Украину? Роль болванов преувеличена

Новости Украины

Аналитики Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Польша ускоренными темпами устанавливает контроль над агропромышленным комплексом Украины.

«Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по «бросовым» ценам» – сказано в сообщении.

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Однако, с моей точки зрения, в СВР России слегка преувеличили роль Польши и польских компаний в процессе колонизации Украины. Во-первых, ещё в конце мая 2022 года в издании Australian National Review (ANR) появилась резонансная публикация под названием «Три большие американские мультинациональные компании приобрели 17 миллионов гектаров украинской сельскохозяйственной земли». Австралийское издание сообщило, что компании Cargill, Dupont и Monsanto купили 17 из 62 миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель – почти треть всех пригодных для пахоты украинских сельскохозяйственных угодий.

Три упомянутые крупные транснациональные корпорации со штаб-квартирами в США являются крупнейшими игроками на рынках зерна, семян и агрохимии, и уже в конце прошлого века открыли свои представительства в Киеве. Всё это время они вели подготовку к скупке земли и проводили лоббистскую деятельность в Верховной раде по вопросам земельной реформы. Годовой оборот одной Cargill (134 миллиарда долларов) сравним со всем ВВП Украины в докризисном 2019 году (137 миллиардов долларов).

Отмечается, что среди основных акционеров этих трёх компаний – крупнейшие в мире финансовые холдинги Vanguard, Blackstone и Blackrock, штаб-квартиры которых также зарегистрированы в США. Каждый из указанных холдингов управляет по всему миру активами, величина которых измеряется триллионами долларов. Издание ANR обращает внимание, что Cargill, Dupont и Monsanto заключили между собой соглашение и действуют на Украине как консорциум, в особенности после того, как 1 июля 2021 года был снят многолетний мораторий на продажу сельскохозяйственных земель и запущен рынок земли.

Формально иностранцы и сейчас (на время переходного периода, растянутого до 2024 года) не могут вступать в прямую собственность на землю. Вопрос о предоставлении им такого права должен решаться путём проведения всенародного референдума (вероятность проведения которого в нынешних условиях близка к нулю). Но в упомянутом законе есть лазейка: в порядке исключения он предусматривает покупку земли иностранными гражданами и компаниями, которые арендуют её, по меньшей мере, в течение трёх лет. А таковых на Украине очень много, и земли они арендуют не три года, а порой ещё с прошлого века.

При этом ещё до создания упомянутого американского консорциума на Украине уже обосновались агрохолдинги из ряда других стран. В частности, владельцами агрохолдингов на Украине являются американская NCH Capital, французская AgroGеneration, немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC). После введения закона об открытии рынка ещё 5% украинских пахотных земель были приобретены («взяты в аренду») китайскими компаниями. Однако, по оценкам экспертов, ведущие позиции в украинском агросекторе на сегодняшний день занимает, всё-таки, американский триумвират Cargill, Dupont и Monsanto.

На службе иностранных любителей украинского чернозёма находились и находятся украинские олигархи – Ахметов, Косюк, Веревский, Бахматюк, Вадатурский (теперь уже младший). Их нередко называют «украинскими латифундистами», ведь они скупали сельскохозяйственные земли, площади которых измеряются сотнями тысяч и даже миллионами гектаров. Земли сосредотачивались на балансах формально украинских фирм, но через некоторое время они становились совместной собственностью украинских компаний и иностранных корпораций. Первые постепенно покидают эти фирмы, и со временем там может остаться лишь иностранный капитал.

Однако, как видно из приведённого выше списка, польского капитала среди крупных инвесторов в украинский АПК нет. Вряд ли он появится и в ближайшем будущем, учитывая, во-первых, сваливающуюся в стагфляцию экономику Польши, а во-вторых – конфликты между Варшавой и Брюсселем. Вследствие последних Польша рискует не получить денег не только из Европейского фонда восстановления, но даже из бюджета ЕС.

С другой стороны, у поляков появилась новая возможность получить деньги от американцев. Дело в том, что благодаря закону «Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республик Польша, которые находятся на территории Украины» поляки практически уравнены в правах с украинцами, то есть… могут без проблем покупать сельскохозяйственную землю. Таким образом, троица Cargill, Dupont и Monsanto сможет увеличивать свои земельные наделы на берегах Днепра, не обращаясь за помощью к «украинским латифундистам».

Кстати, компания Cargill Poland занимает пятое место среди агропромышленных компаний Польши. Но в этой стране подавляющее большинство сельхозземель принадлежит мелким фермерским хозяйствам. Всего в Польше более 1,3 миллиона фермеров (для сравнения – на Украине их менее 50 тысяч), а западных агрохолдингов лишь несколько, причём обрабатывают они до 15 тысяч гектаров земли каждый.

Так что в Польше нет – не только денег, но и менеджмента для управления огромными сельхозугодьями на Украине. А вот поработать подставными лицами – или, как говаривал сотрудник предшественницы СВР Штирлиц, «болваном в старом польском преферансе», – поляки вполне могут.