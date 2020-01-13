13.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, История, Политика, Польша, Россия
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Польша закладывает опасную бомбу под Европу

Ещё десять лет Польша не пыталась проводить политику пересмотра итогов Второй мировой войны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский либеральный политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся эта послевоенная европейская система, которая признавалась и в годы существования СССР, она абсолютно признавалась и после 1991 года, эта трактовка и это понимание истории в духе Антигитлеровской коалиции как инструмента справедливости сохранялась вплоть до последних лет. Ещё в 2009 и 2010 году тогда премьер России Путин ездил в Польшу, выступал там с пространной исторической статьёй на разных форумах и давал эту же трактовку, ничего в ней принципиально не изменилось, и никакого вала возмущения не было и никаких резолюций в польском парламенте тоже не было по этому поводу.

Что изменилось за эти 10 лет, были какие-то новые документы по поводу войны обнаружены, какие-то открытия исторические сделаны? С точки зрения исторической науки ничего нового не появилось, никаких архивных открытий тоже не произошло. Изменилось одно: к сожалению, изменился подход нынешнего руководства Польши к трактовке этих событий», – заявил политолог.

«Вся эта ревизия европейской (а не только российской!) трактовки причин возникновения и итогов Второй мировой войны – это крайне опасная бомба под Европой», – добавил Станкевич.

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