Польша закупает рекордную партию «Абрамсов», чтобы загладить вину перед Байденом

17.07.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Правительство Польши, сформированное партией «Право и справедливость», оказалось в непростой ситуации – до последнего момента оно поддерживало Дональда Трампа, считая его идеологическим союзником как консерватора. Однако теперь Варшаве необходимо наладить отношения с администрацией Джо Байдена. За последние месяцы назрело несколько вопросов, по которым мнения поляков и американцев существенно расходятся.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает политолог Матеуш Пискорский.

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Вашингтон занимается давлением на польское руководство по поводу выплат компенсации для еврейских организации за имущество, национализированное в результате Второй мировой войны.

Белый Дом резко критикует Польшу за «несоблюдение прав сексуальных меньшинств» – так называемого ЛГБТ-сообщества. Но электоральная база партии «ПиС» – консервативное общество – выступает против требований привилегий для педерастов.

Разгорелся конфликт вокруг законопроекта о телерадиовещании, в соответствии с которым хорошие прибыли на польским рынке электронных СМИ может потерять американская корпорация Discovery, владелец польской компании TVN, которая контролирует несколько популярных новостных каналов, причем, часто симпатизирующих польской оппозиции.

Еще польскому правительству не очень нравится перспектива назначения новым послом США в Варшаве Марка Бжезинского, сына известного американского «ястреба» Збигнева Бжезинского. Младший Бжезинский ранее позволял себе критику «ПиС» за авторитаризм.

Несмотря на все эти серьезные вопросы к американской стороне, польское руководство вдруг объявило о том, что закупает американские танки Абрамс на сумму 5 миллиардов евро, что является самой крупной транзакцией в новейшей истории польской армии. Правда, министр обороны заявил, что пока ведомство просто отправило запрос производителю танков, но можно считать, что было принято политическое решение.

Бывший главный командующий польскими Вооруженными силами, генерал Мирослав Ружаньский указал на абсурдность ситуации: «Мы модифицируем танки T-72, эксплуатируем PT-91, модернизируем до польского варианта Leopard 2A4, используем Leopard 2A5, приобретаем Абрамс. Может, кто-нибудь из коллег – генералов объяснит, в чем заключается эта стратегия развития танковых войск? Это авторская разработка, или мы копируем какое-нибудь из государств – членов НАТО? Какая логистика сможет ответить на такой вызов?».

Поэтому, несомненно, Варшава пытается принимать чисто политические решения в военной сфере, где решающую роль должны играть совершенно другие факторы. Печальный опыт с приобретением истребителей F-16 никого ничего не научил (американцы обещали организовать производство в Польше, но в итоге не выполнили инвестиционные обязательства). Поэтому за все, как обычно, заплатят польские налогоплательщики, чьё мнение никто не спрашивает…