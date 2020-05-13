Польша жестоко угнетала Западную Украину и Белоруссию – преподаватель

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Польское правительство после Первой Мировой войны массово закрывало украинские школы и тотально навязывало польский язык.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил учитель истории УГЛ КНУ им. Тараса Шевченко, заслуженный учитель Украины Александр Худобец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша и польское правительство искусственно разделяли свое государство на «Польшу А» и «Польшу Б». Так называемая «Польша А» – это коренные польские земли, они получают поддержку экономики со стороны государства, а «Польша Б» – это западноукраинские и западнобелорусские земли.

«Польша Б» не получает никакой поддержки в экономическом развитии, 85% украинских предприятий – это были небольшие предприятия, там работают 20-30 человек», – рассказал он.

Также учитель отметил, что в Польше уничтожалось украинское образование и навязывался польский язык.

«В образовании мы видим, что украинские школы начинают закрываться. Статистические данные говорят нам, что количество украинских школ в западной Украине на протяжении некоторого периода сильно сократилось. Мы видим, что столбик, который демонстрирует нам количество украинских школ с украинским языком преподавания, уменьшается, а в 30-х годах, перед Второй Мировой войной, доходит до края.

К слову, ещё очень интересный аспект в замену украинским школам: осуществляется двуязычное образование, с преобладанием обучения на польском языке», – подчеркнул учитель.

Об уничтожении русского языка и образования на Юго-Востоке современным киевским режимом украинский преподаватель решил не распространяться.