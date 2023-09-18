Польше это явно не нравится: В календарь Белоруссии вернулась важнейшая дата

Белоруссия в третий раз отметила свой самый молодой праздник. День народного единства был учрежден Лукашенко в 2021 году, когда отношения с Западом испортились после разгрома Беломайдана.

Вообще-то, в белорусской истории день 17 сентября уже праздновали, только в 1940 году он имел громоздкое название – День освобождения трудящихся Западной Беларуси от панского гнета, а год спустя было уже не до праздников. После войны Польша, от которой освобождали трудящихся, была уже социалистической, поклялась в вечной дружбе, и об этой дате забыли, дабы не напоминать друзьям о территориальной обиде. Даже Белосток по дружбе вернули. Первые 30 лет после распада СССР о дате тоже не вспоминали, игнорируя тех, кто выступал за закрепление ее в официальном политическом календаре. Минск тогда играл в многовекторность – хотели всем понравиться.

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Понравиться не получилось, отношения с Западом напрочь испортились, и лишь тогда 17 сентября вновь стало официальным праздником. И, чем хуже отношения с польскими властями, тем с большим размахом идет празднование.

В этот раз сил и средств не пожалели. На «Беларусфильме» сняли фильм «На другом берегу», который сейчас с аншлагом идет во всех кинотеатрах, во всех городах – тематические мероприятия, а в Минске на выделили самое большое помещение для масштабного патриотического форума «Мы – белорусы».

Зала Дворца Республики на 2700 мест, который обычно используется для подобного рода мероприятий, оказалось мало. Хоккейный стадион «Минск – арена» собрал более 9000 участников, свезенных со всей территории республики. И, разумеется, подобное мероприятие никак не могло обойтись без личного участия Батьки, выступление которого и было кульминацией празднования.

Речь была относительно короткой. Белорусский президент известен своими многочасовыми выступлениями, в этот раз уложился в пятнадцать с небольшим минут. Начало получилось неоднозначным – после короткого вступления Александр Григорьевич обратился к теме многовековой истории белорусской государственности. С высокой трибуны в присутствии тысяч сторонников было сказано о том, что белорусы всегда были единым целым – и когда принимали христианство, и когда держали удар Тевтонского ордена, и когда сражались с армией Наполеона. Звучит, конечно, патриотично и духоподъемно, но с не ангажированный историк мог бы с этим поспорить. Впрочем, это был политический, а не научный форум, поэтому оставим подробности ученым.

Много говорилось о миролюбии белорусов – мы самая мирная нация, жизнь научила нас жить в мире и согласии.

«Никакой войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет, потому что это просто невозможно», – утверждал белорусский лидер, обращаясь к согражданам.

И тут же продолжал, что, если, не дай Бог что случится, мы все встанем Брестской крепостью и будем до последнего защищать свою землю.

Досталось и полякам. К этому располагала и отмечаемая дата, и напряженные отношения между двумя странами. Западным соседям припомнили и десятилетие оккупации, и розги, которыми били белорусских детей в польских школах, и концлагерь в Березе-Картузской, и стервятников, которые кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель, готовые заключить союз хоть с дьяволом, только бы занять больше места на карте мира.

Пожелав собравшимся быть счастливыми, беречь родную землю и своих близких, Лукашенко удалился с трибуны, уступив место ведущим концерта. Обставлено все было масштабно, ярко и технологично. Хоть мероприятие и называлось «форумом», речами присутствовавших не напрягали. Помимо самого Лукашенко и ведущих мы услышали лишь трех ораторов – председателя БРСМ, пресс-секретаря МИД и школьной учительницы истории из Слуцка.

День народного единства становится новой политической традицией Белоруссии. Даже, если не вдаваться в сиюминутные политические дрязги, такой праздник республике нужен. Белорусы отмечают День Победы вместе с россиянами и жителями большей части постсоветского пространства, у них есть свой День независимости, приуроченный к годовщине освобождения Минска от нацистов – дата хорошая и важная, но, например, Бресту 3 июля 1944 года оставалось дожидаться освобождения еще почти месяц. В то же время, 17 сентября полностью соответствует своему названию и объединяет всех. В этот день мы перестали быть разделенным народом, а земли к западу от Минска смогли остаться белорусскими. Учитывая то, как целенаправленно польские власти занимались принудительной ассимиляцией нацменьшинств, к XXI веку западные белорусы вполне могли бы разделить судьбу каких-нибудь лемков или кашубов.

Нравится это кому-то или нет, День народного единства должен оставаться в белорусском календаре. Отношения с Польшей могут быть любыми, но не нужно оглядываться на их мнение. У нас есть своя гордость и своя история в которой 17 сентября 1939 года – одна из важнейших дат.